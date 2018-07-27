В Харькове на ХТЗ пьяный водитель въехал в детскую площадку 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники патрульной полиции задержали пьяного водителя автомобиля "Москвич", который переполошил жителей ул.12 Апреля в Харькове. Как сообщили очевидцы, это произошло 26 июля около 23.00.

Полицию вызвали жители близлежащих домов, которые увидели автомобиль, заехавший на детскую площадку. На замечания водитель не реагировал.



Патрульные приехали быстро, остановив уже уехавшую с детской площадки машину возле дома №7 по ул.12 Апреля. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.







Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, информацию о нарушении автомобилем ВАЗ правил дорожного движения копы получили около 22.00. Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили автомобиль "Москвич 2140", который заехал на детскую площадку. У автомобиля находился мужчина, который сообщил патрульным, что он владелец автомобиля, но за рулем находился другой человек, который куда-то ушел. Патрульные попросили владельца убрать автомобиль, на что мужчина согласился, найдя трезвого водителя.



Через некоторое время правоохранители увидели тот же автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения: неосвещенным номерным знаком в темное время суток. Патрульные остановили автомобиль, за рулем находился владелец машины с явными признаками алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования. Также водитель не имел полиса обязательного страхования.



На водителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.



Автомобиль был передан под расписку трезвому водителю.