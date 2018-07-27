Общество

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Под Харьковом спасли маленького аиста: видео

Под Харьковом спасли маленького аиста: видео
В Соколово (Зимовской р-н) спасатели помогли птенцу аиста вернуться домой.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 8:13 в диспетчерский пункт 58-й Государственной пожарно-спасательной части Змиевского райотдела поступило сообщение о том, что в Соколово на ул. Отакара Яроша из гнезда выпал птенец аиста.

Жители села уточнили, что птенец выпал 25 июля, люди покормили его и оберегали, но самостоятельно вернуть в гнездо не смогли. Спасатели с помощью трехколенной лестницы посадили птенец аиста в гнездо.

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