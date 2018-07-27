Под Харьковом спасли маленького аиста: видео 27 июля 2018 г. источник 0 0

В Соколово (Зимовской р-н) спасатели помогли птенцу аиста вернуться домой.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 8:13 в диспетчерский пункт 58-й Государственной пожарно-спасательной части Змиевского райотдела поступило сообщение о том, что в Соколово на ул. Отакара Яроша из гнезда выпал птенец аиста.



Жители села уточнили, что птенец выпал 25 июля, люди покормили его и оберегали, но самостоятельно вернуть в гнездо не смогли. Спасатели с помощью трехколенной лестницы посадили птенец аиста в гнездо.