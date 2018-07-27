Осенью ожидается резкое подорожание алкоголя 27 июля 2018 г. источник 0 0

В сентябре ожидается резкий рост стоимости алкоголя в Украине. Цены поднимутся в среднем на 13%.

Как заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, подорожание обусловлено поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь.



Дорошенко отметил, что за последние полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2%, или на 3,6 грн.



"На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л.", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.



Он также отметил, что по данным официальной статистики, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев текущего года на 1-3%.



"Так, в частности, водка подорожала на 1%, пиво – на 2%, а отечественные вина – на 3%. В гривневом эквиваленте вино добавило 2 грн, пиво – 90 коп., водка – 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоила 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина – 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л – 14,5 грн", - отметил Дорошенко.