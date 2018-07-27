В трех районах Харькова в первые сутки августа не будет воды
27 июля 2018 г.
Вечерний Харьков
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В части Московского, Киевского и Немышлянского районов с 8:00 1 августа до 8:00 2 августа будет прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Водоснабжение будет прекращено:
- в части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
- в части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.