В трех районах Харькова в первые сутки августа не будет воды 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части Московского, Киевского и Немышлянского районов с 8:00 1 августа до 8:00 2 августа будет прекращено водоснабжение.



Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



Водоснабжение будет прекращено:



- в части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;



- в части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.