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Александр Усик: «Самая большая поддержка – когда люди за тебя молятся»

Александр Усик: «Самая большая поддержка – когда люди за тебя молятся»
27 июля, в канун Дня Крещения Руси, в эфире марафона «Наша вера» на телеканале «Интер» абсолютный чемпион мира, обладатель кубка Мохаммеда Али, Александр Усик в эксклюзивном интервью говорил о вере, доброте, силе духа и о помощи, которую он рад принимать от поклонников бокса.
Перед самым ответственным боем в своей карьере – с Муратом Гассиевым 21 июля – Александр сказал: «Куда меня пошлет Всевышний, туда я и пойду, ибо все те вещи, которые я делаю, делаются во славу веры православной». В том поединке он одержал победу и стал единственным на данный момент абсолютным чемпионом мира и первым украинцем, завоевавшим такой титул.

По словам известного боксера, самая большая поддержка, которую могут ему оказать его болельщики, – это чистая, искренняя молитва: «Мои друзья ездили к одной 80-летней бабушке, общались с ней. Она говорит: «Я очень люблю бокс, очень люблю Василия Ломаченко и Александра Усика. Я буду за Александра молиться на коленях весь бой». Это – главное, когда люди за тебя молятся. Не когда они за тебя бухают и орут какие-то непонятные лозунги или сквернословят. А когда они молятся за тебя. Вот в этом сила. Мы – православная держава, нам нужно духовно развиваться. Можно быть на миллион процентов готовым к бою, но, если ты не готов духовно, ты, как воздушный шарик, можешь сдуться в любой момент».

На вопрос о том, что такое вера, Александр Усик ответил просто: чистота, доброта, любовь. И привел в пример слова гениального боксера Мохаммеда Али: «Когда-то Мохаммеду Али сказали: «Вы уже старый, дряхлый человек. У вас, кроме веры, ничего нет». Он ответил: «Глупец, мне больше ничего и не нужно». Меня ведет вперед православная вера. Она помогает, когда у меня заканчиваются физические силы. Тогда я зажимаю в руке крестик, читаю Господнюю молитву и иду до конца. Она – это огонь, который меня постоянно подогревает, когда мне холодно, когда мне тяжело, когда я долго не вижу детей».

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В канун Дня Крещения Руси титулованный боксер призвал каждого прихожанина быть терпимее друг к другу и добрее: «В церкви разные бывают ситуации. Как-то видел, как женщина хотела поставить свечку и подожгла ее зажигалкой. К ней подошел молодой человек и говорит: «Нельзя этого делать!»  Она испугалась, бедная. Почему нельзя? У нее есть необходимость поставить эту свечку. Да, она могла поджечь ее от другой свечи, но она решила сделать так. В этом ничего плохого нет. Может, она не знала, как правильно сделать. А тут пришел какой-то человек и начал браниться. Вот не лезьте в это. К вере людей приводит Бог. Если Боженька решил так, ему нужно верить».

Еще один знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко, близкий друг и кум Александра Усика, накануне Дня Крещения Руси на своей странице в Facebook призвал всех верующих присоединиться к главному событию дня: «Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия Крещения Руси состоится в пятницу, 27 июля, в Киеве. Вместе с митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятника князю Владимиру в Киево-Печерскую лавру. Начало в 13:00. Не пропустите!»

Смотрите прямую трансляцию молебна на Владимирской горке и Крестного хода с 13:00 на телеканале «Интер».

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