Погода в Украине: Баба Галя разбушевалась 27 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Над Украиной бушует циклон Halina, который принес с собой ливни, грозы, град и шквалы. Солнечная погода вернется в начале августа.





Длительное время над страной бушует циклон Halina, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. А циклон летом, по ее словам, – это ливни, грозы, град и шквалы.



– Над нами длительное время стационирует циклон Halina. Народ окрестил его Бабой Галей, но это детали, – говорит Наталья Диденко. – Этот нехороший циклон уже вроде и затухает, его начинает поджимать антициклон Хельмут. Но воздух настолько перенасыщен влагой, что циклон, хоть и дряхлый, все же торчит над нами, и ливни с грозами никуда не исчезают.



Тем не менее, по прогнозам синоптика, 28 и 29 июля небо немного прояснится и «украинцы немного подсохнут». 30 июля – днем без осадков, но вечером снова может полить.



– 31 июля – местами днем локальные дожди, а утром и вечером – более-менее спокойно. 1, 2 и 3 августа – уф! Солнечно и жарко, – уверяет синоптик.



Наталья Диденко советует во время грозы и ливня ни в коем случае не прятаться в подземном переходе, под мостом или под старым деревом, а также не стоять под зыбкими крышами пластиковых сооружений.



– Лучше намокнуть, чем попасть в опасную ситуацию, – считает специалист.