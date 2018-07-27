Украина

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Погода в Украине: Баба Галя разбушевалась

Погода в Украине: Баба Галя разбушевалась
Над Украиной бушует циклон Halina, который принес с собой ливни, грозы, град и шквалы. Солнечная погода вернется в начале августа.

Длительное время над страной бушует циклон Halina, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. А циклон летом, по ее словам, – это ливни, грозы, град и шквалы.

– Над нами длительное время стационирует циклон Halina. Народ окрестил его Бабой Галей, но это детали, – говорит Наталья Диденко. – Этот нехороший циклон уже вроде и затухает, его начинает поджимать антициклон Хельмут. Но воздух настолько перенасыщен влагой, что циклон, хоть и дряхлый, все же торчит над нами, и ливни с грозами никуда не исчезают.

Тем не менее, по прогнозам синоптика, 28 и 29 июля небо немного прояснится и «украинцы немного подсохнут». 30 июля – днем без осадков, но вечером снова может полить.

– 31 июля – местами днем локальные дожди, а утром и вечером – более-менее спокойно. 1, 2 и 3 августа – уф! Солнечно и жарко, – уверяет синоптик.

Наталья Диденко советует во время грозы и ливня ни в коем случае не прятаться в подземном переходе, под мостом или под старым деревом, а также не стоять под зыбкими крышами пластиковых сооружений.

– Лучше намокнуть, чем попасть в опасную ситуацию, – считает специалист.

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