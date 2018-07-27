В Украине введут автоматическую систему взвешивания грузовиков 27 июля 2018 г. источник 0 0

В Украине введут автоматическую систему взвешивания в движении Weight-in-Motion.

"Проект разработан совместными усилиями Министерства инфраструктуры, Всемирного банка, Укравтодора. Комплексы взвешивания в движении, которых будет построено 10 единиц, будут выявлять среди потока перегруженные грузовики и передавать информацию о них инспекторам Укртрансбезопасности", - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.



По словам Омеляна, в случае подтверждения нарушения оно будет документироваться, а нарушетель будет штрафоваться. Цель проекта - сохранить дорогу от преждевременного разрушения и уменьшить вероятность тяжелых последствий при авариях с участием грузовиков.



В то же время директор ГП Укрдоринвест Елена Криворучко сообщила, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины уже объявило тендер на проектирование, поставку и монтаж шести площадок взвешивания в движении.



"В Украине давно укоренилась практика, когда грузовик едет по дороге с нагрузкой на ось в 2-5 раз больше нормы. Это крайне негативно отражается на эксплуатации автодорожного полотна, которое просто не рассчитано на такой вес. При этом грузовые комплексы – распространенная практика в США и странах Европы. Там любая машина, что превышает допустимые показатели веса, просто не выйдет в рейс. Водитель и владелец фуры не поедут через риск получить огромные штрафы. В Украине это обычно сходит перевозчикам с рук", - рассказала Криворучко.



Для установки шести площадок взвешивания в движении Укравтодор планирует использовать часть средств кредита Всемирного банка в рамках внедрения Проекта развития дорожной отрасли (RSDP) и Пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении (WIM).



Грузовые комплексы планируется установить на подъездах к Киеву на трассах Киев – Ковель, Киев – Чоп, Киев – Довжанский, Киев – Чернигов – Новые Яриловичи и Киев – Одесса.



Ожидается, что после полного завершения тендерной процедуры система будет установлена в течение 4 -8 месяцев.