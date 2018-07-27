Оппозиция против реформы образования 27 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул выступил с резкой критикой катастрофических последствий реформы образования.

«С 2014 закрыты 1262 школы; более чем на 10% сокращен госзаказ в вузах; почти в три раза уменьшено количество получателей стипендий; резко сокращено финансирование науки», – написал Александр Вилкул на своей странице в Facebook.



По данным Госстата, в 2014/15 учебном году в Украине было 17 437 школ, а в 2017/18 - 16 175, то есть закрыты 1 262 школы.



– Мы остановим это, – подчеркнул оппозиционер. – Молодежь должна на родине получать качественное образование и работу с достойной зарплатой, а не мечтать об эмиграции и мизерных деньгах на сборе голубики в Польше.



Александр Вилкул системно выступает против закрытия школ, за повышение качества и доступности образования, поддержку науки. Вместе коллегами по оппозиции он подал в Раду пакет соответствующих законопроектов: №2760 от 29.04.15, №2721 от 23.04.15, №7402 от 14.12.2017, №6191 от 15.03.2017, №6189 от 14.03.2017 и другие.



Также, на основании выводов и рекомендаций Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы и отчета Мониторинговой миссии ООН относительно ситуации по соблюдению прав человека в Украине оппозиционер подал в ВР законопроект о внесении изменений в закон об образовании относительно обучения нацменьшинств на родном языке.



Вместе с коллегами Александр Вилкул подал в Конституционный суд около 20 обращений, в том числе по отмене медицинской, пенсионной и образовательной реформ.



Ранее он сообщил, что Конституционный Суд поддержал обращение депутатов от «Оппозиционного блока» и восстановил льготы и компенсации чернобыльцам.



Также по представлению оппозиционных народных депутатов Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий.