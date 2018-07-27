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Более 40% британцев выступают за новый референдум по Brexit

Более 40% британцев выступают за новый референдум по Brexit
В Великобритании 42% респондентов выступают за проведение референдума по условиям выхода их страны из состава Европейского Союза.
Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает Reuters.

Опрос 1 653 совершеннолетних граждан Соединенного Королевства был проведен в среду и четверг на этой неделе.

42 процента респондентов считают, что должно быть проведено новое голосование, в то время как 40 процентов заявили, что этого делать не следует.

Кроме того, отмечается, что проведение второго референдума поддержали 58% среди опрошенных лейбористов, 67% либерал-демократов и 21% избирателей-консерваторов.

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