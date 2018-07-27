На Закарпатье усиливают охрану госграницы 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Группа офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины отправилась на Закарпатье для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза.

"Решение об усилении этого направления приняло руководство Госпогранслужбы, по результатам оперативно-служебной деятельности активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации, не сокращается", — говорится в сообщении ГПСУ.



Сотрудники Администрации Госпогранслужбы заступят на места несения службы в составе пограничных нарядов в девяти подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях. Они будут предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявлениям, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на государственной границе Украины.