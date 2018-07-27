Украина

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На Закарпатье усиливают охрану госграницы

На Закарпатье усиливают охрану госграницы
Группа офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины отправилась на Закарпатье для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза.
"Решение об усилении этого направления приняло руководство Госпогранслужбы, по результатам оперативно-служебной деятельности активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации, не сокращается", — говорится в сообщении ГПСУ.

Сотрудники Администрации Госпогранслужбы заступят на места несения службы в составе пограничных нарядов в девяти подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях. Они будут предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявлениям, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на государственной границе Украины.

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