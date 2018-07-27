Общество

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Харьковчане стали призерами Международного турнира юных физиков в Китае

Харьковчане стали призерами Международного турнира юных физиков в Китае
Команда учащихся харьковского лицея №161 «Импульс» завоевала «серебро» интеллектуальных соревнований, которые прошли с 19 по 26 июля 2018 года в Пекине.
Предварительно они победили в Национальном этапе турнира, где соревновались 12 команд старшеклассников из Днепра, Киева, Одессы, Харькова и Херсона.

В полуфинале соперниками украинцев стали школьники из Швейцарии и Польши.

По условиям турнира им предлагали сложные задачи по физике. Решая задачи, они изучают тематическую литературу, проводят физические опыты, создают расчетные модели и сравнивают полученные результаты с экспериментальными измерениями. Далее участники по очереди выступают с результатами заданий, как докладчики, потом – как оппоненты и рецензенты работ соперников, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

По результатам полуфинала баллы распределили таким образом: Украина – 39.9, Швейцария – 39.3, Польша – 37.0.

В соревнованиях принимали участие 29 команд из разных стран мира. Украинские школьники заняли 9 место в общей турнирной таблице.

В состав харьковской команды вошли четверо участников: Светлана Гринченко, Илья Хорошко, Владимир Мащиць и Григорий Овчаренко. Их подготовкой занимался доцент физического факультета ХНУ им. В. Каразина Захар Майзелис и студентка физического факультета вуза Ольга Зайцева.
Справка
Международный турнир юных физиков (International Young Physicists' Tournament – IYPT) проходит с 1988 года в разных странах мира ежегодно. К участию в соревнованиях приглашаются школьники старших классов. Во время турнира они демонстрируют умение решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать решения в научных дискуссиях.

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