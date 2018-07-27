Здоровье

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Минздрав разработал стратегию борьбы с гепатитами «В» и «С» до 2030 года

Минздрав разработал стратегию борьбы с гепатитами «В» и «С» до 2030 года
Министерство здравоохранения разработало стратегию профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов "В" и "С" до 2030 года.
Проект стратегии Кабинета министров обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Отмечается, что построение системы надлежащего руководства, управления и финансирования противодействия заболеваемости предусматривает совершенствование механизмов координации и сотрудничества между всеми участниками процесса, включая государственный и частный сектор, а также неправительственные организации.

Одним из заданий также является обеспечение надлежащего госфинансирования и финансирования за счет средств местных бюджетов мероприятий по профилактике, диагностике и лечению гепатитов, совершенствование механизмов планирования потребности в препаратах, проведение переговоров с фармпроизводителями по снижению цен на лексредства, а также мероприятий, направленных на поощрение регистрации в Украине генериков.

Проектом документа предусмотрено повышение уровня охвата вакцинации от гепатита "В" детей согласно календарю прививок, а также медицинских работников, наиболее подверженных риску инфицирования.

Также в рамках противодействия инфицированию планируется улучшить состояние оснащения учреждений медизделиями и расходными материалами для дезинфекции и стерилизации, усовершенствовать систему утилизации использованного инъекционного инструмента, а также системы инфекционного контроля в учреждениях бытового обслуживания, где возможен контакт с кровью.

Совершенствование системы диагностики и лечения предусматривает также разработку рекомендаций относительно определения категорий лиц, подлежащих обязательному тестированию на инфицирование ВГ, расширение охвата услугами скрининга и лечения.

Согласно тексту проекта, в Украине до 5% населения инфицированы вирусным гепатитом "С" и 1-2,5% и гепатитом "В". Большинство инфицированных не знают о своем статусе, и соответственно, не получают необходимые для лечения препараты. При этом ряд факторов, таких как низкий уровень вакцинации от гепатита "В", недостаточный уровень финансирование профилактики, диагностики и лечения, устаревшая система инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, ненадлежащее применение компонентов донорской крови способствуют новым случая инфицирования.

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