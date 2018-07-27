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В мексиканской пещере нашли картины индейцев майя: видео

В мексиканской пещере нашли картины индейцев майя: видео
Группа археологов обнаружила пещерные картины майя в Юкатане. Находка, вероятно, сделает пещеру наиболее значимой в своем роде в Мексике.
«Это не единственная пещера с картинами в Юкатане, но она самая важная, потому что здесь много элементов: птиц, млекопитающих, крестов, геометрических фигур, человеческих форм, а среди них - отпечатки ладоней спереди и сзади», - сказал автор открытия, мексиканский археолог Серхио Грожан Абимери.



По его словам, цвета картин получены из широкого спектра природных пигментов и других материалов, таких как красная земля, которая известна на местном майянском языке как k´ankab. Он добавил, что ни возраст картин, ни их точное значение еще не определены.

Вскоре команда Грожана вернется в пещеру с археологами из Национального института антропологии и истории (INAH) для дальнейшей работы по идентификации.

«На данный момент мы не можем раскрыть точное местоположение пещеры, потому что, к сожалению, в Юкатане грабители и вандалы всегда на шаг впереди нас», - сказал Грожан.

 "Юкатан богат культурно, но, к сожалению, нет никакого интереса со стороны трех уровней власти. Они не ценят или не уважают священные места майя, они превратили некоторые из них в аквапарки», - сокрушается Грожан.

Археолог также выразил сожаление, что иностранные организации и средства массовой информации, такие как National Geographic, с которыми он сотрудничал, часто больше заинтересованы в продвижении новых открытий, чем их мексиканские коллеги.

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