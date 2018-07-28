Харьков

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Что раздражает харьковских продавцов

Что раздражает харьковских продавцов
Что раздражает харьковских продавцов В последнее воскресенье месяца – 29 июля – работники торговли отмечают свой профессиональный праздник.
Как пришли в профессию, с какими трудностями пришлось столкнуться и что привлекает в работе продавца – «Вечерний Харьков» поинтересовался непосредственно у тех, кто стоит за прилавком.

«Требуется продавец», «Срочно нужен реализатор» — таких объявлений сегодня вагон и маленькая тележка: и в интернете, и в изданиях по трудоустройству, и в торговых точках. Желающие, конечно, находятся — вот только выдерживает на такой работе далеко не каждый. Кто-то, как выясняется, не умеет считать деньги, кому-то так и не удается постичь «секреты» торгового дела, а кто-то не может найти подход к покупателю.

Галина Кузьмина пришла в торговлю сознательно. После школы окончила торговый техникум, поступила в магазин обычным продавцом. Потом заочно получила высшее образование и последние 25 лет, пока не вышла на пенсию, работала завмагом. Но и на заслуженном отдыхе с любимым делом никак не распрощается – торгует с товарками овощами и фруктами с собственного огорода у станции метро.

— Работу свою я очень любила, — с улыбкой делится женщина. – Хотя порой приходилось очень тяжело. Когда была обычным продавцом, все время на ногах. Помню, к концу рабочего дня одно желание – прийти домой, лечь и ноги вытянуть. Ну а как заведующей стала, появились другие проблемы – то в кассе недостача, то проверка серьезная нагрянет, то товар бракованный привезли.

За всю более чем сорокалетнюю трудовую деятельность торговым работником ни одного нарекания у Галины Петровны не было.

— Одни только благодарности в «Книге жалоб…» от покупателей; поощрения – от руководства, — с любовью перечисляет женщина многочисленные грамоты и памятные подарки.

А вот Инна Голубенко попала в торговлю случайно – как говорится, жизнь заставила. После окончания филфака университета девушка работала учителем русского языка и литературы в школе – свой предмет и детвору просто обожала. Но мужа отправили в длительную командировку в Москву, и она поехала вместе с ним.

— Понятно, что в России своих учителей родного языка пруд пруди — зачем им какой-то там преподаватель из Украины, да еще и с характерным акцентом? В общем, посидела-посидела я дома без работы – и вернулась в Харьков. А тут украинизация школ началась – учитель русского языка тоже уже не востребован. И опять я без работы осталась. А тут еще муж перед фактом поставил: извини, люблю другую, подал на развод, — рассказывает Инна. – И осталась я без мужа, без квартиры и без средств к существованию. Как-то увидела на табачном киоске объявление: «Требуется продавец». Вот так и попала в торговлю.

— Сначала приходилось очень сложно – пока выучила весь ассортимент товара, где что лежит. К тому же дурили меня в первое время кто как только мог: и ушлая напарница, и покупатели. Помню, подходит женщина, дает 200 гривен, просит блок сигарет. Я товар ей на прилавок положила, сдачу отсчитала. Она деньги в карман сунула и говорит: «Ой, не те сигареты – мне легкие нужны, возвращай деньги». А сама блок в руках вертит. Я ее 200 гривен на прилавок положила, она их схватила и вместе с сигаретами и сдачей дала деру. Пока я сообразила, из киоска выскочила – ее уже и след простыл.

Сейчас Инна уже, как она сама себя называет, «опытный торгаш». Заведует отделом в одном из супермаркетов. О том, что пришлось сменить профессию, не сожалеет.

Мирослава торгует на рынке. Говорит, что в продавцы подалась сразу после школы.

— Чем я только не торговала – и рыбой, и курами, и овощами-фруктами, и кондитеркой, и колбасой, — смеется девушка. – Когда с рыбы перевели на фрукты – я обрадовалась. Во-первых, работа почище, а во-вторых, очень уж ягоды и персики люблю. Но после недели работы поняла, что ни на какие ягоды я уже даже смотреть не могу. Все приедается — и конфеты, и колбасы…

Но самое сложное, по мнению Мирославы, – это даже не рыбу разделывать, доставая ее из корыт с прихваченной первым морозцем водой, а общение с народом.

— Среди моих постоянных покупателей есть очень хорошие интеллигентные люди – вежливые, улыбчивые. Их обслуживать – одно удовольствие. Стараешься и взвесить сколько просят, и сдачу найти, хоть с мелочью всегда напряженка. Но попадаются такие, что могут статую до бешенства довести. Особенно когда народ после работы идет – люди уставшие, раздраженные. А если еще и цены подскочили... Кто виноват? Конечно, продавец – все шишки на нас летят. Чего только не наслушаешься, — посетовала девушка.

Вот и получается: невзирая на то, что недостатка в желающих пойти в продавцы, нет — текучка кадров здесь достаточно большая. От продавца требуются смекалка, общительность, ловкость, внимательность и знание человеческой психологии. А иначе не стать тебе настоящим торговым работником.
Что предпочитают покупать харьковчане?
По информации ГУ статистики в Харьковской области, по объему оборота розничной торговли в январе-июне 2018 года наш регион занимает третье место. В структуре розничного товарооборота, согласно статистическим данным, преобладала доля продаж непродовольственных товаров (51,3%), в частности: товары фармацевтические, медицинские и ортопедические - 13,9%, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,5%, автомобили и автотовары - 7,8 %, горюче-смазочные материалы - 5,4%. Среди продовольственных товаров наибольшим спросом пользовались молокопродукты, кондитерские изделия (включая мороженое), мясопродукты.
В январе-марте 2018 в розницу продано: 49,8 млн штук яиц; 11,9 тыс. тонн свежих овощей; 8,4 тыс. тонн хлебобулочных изделий (кроме кондитерских); 5 тыс. тонн круп; 4,6 тыс. тонн сахара; 4,2 тыс. тонн мяса и птицы; 3,3 тыс. тонн макаронных изделий; 3,4 тыс. тонн муки; 3 тыс. тонн кондитерских изделий.

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