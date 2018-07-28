Что раздражает харьковских продавцов

Что предпочитают покупать харьковчане?

По информации ГУ статистики в Харьковской области, по объему оборота розничной торговли в январе-июне 2018 года наш регион занимает третье место. В структуре розничного товарооборота, согласно статистическим данным, преобладала доля продаж непродовольственных товаров (51,3%), в частности: товары фармацевтические, медицинские и ортопедические - 13,9%, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,5%, автомобили и автотовары - 7,8 %, горюче-смазочные материалы - 5,4%. Среди продовольственных товаров наибольшим спросом пользовались молокопродукты, кондитерские изделия (включая мороженое), мясопродукты.

В январе-марте 2018 в розницу продано: 49,8 млн штук яиц; 11,9 тыс. тонн свежих овощей; 8,4 тыс. тонн хлебобулочных изделий (кроме кондитерских); 5 тыс. тонн круп; 4,6 тыс. тонн сахара; 4,2 тыс. тонн мяса и птицы; 3,3 тыс. тонн макаронных изделий; 3,4 тыс. тонн муки; 3 тыс. тонн кондитерских изделий.