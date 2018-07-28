В саду Шевченко появится новый светомузыкальный фонтан 28 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

Реконструкция любимого места отдыха харьковчан – сада Шевченко – продолжается: чашу будущего озера облицовывают камнем, полным ходом идет реконструкция «Каскада» и строительство дороги.

На этой неделе первый заместитель городского головы Игорь Терехов провел в саду Шевченко выездное совещание с директорами профильных департаментов, архитекторами и представителями подрядных организаций, сообщает пресс-служба горсовета.



– Все коммуникации к озеру уже подключены. К нему будут вести ступени, облицованные гранитом, на которых можно будет посидеть, посмотреть на окружающие виды, переливы каскадов и отдохнуть, – говорит Игорь Терехов.



Также продолжается реконструкция фонтана «Каскад» – выполнены свайные работы, бетонирование.



– Мы долго обсуждали с мэром конструктив фонтана. Было много вариантов. Остановились на решении, благодаря которому «Каскад» приобретет совершенно новый вид. Когда он будет открыт, многие будут приятно удивлены, – интригует первый вице-мэр, не раскрывая основную идею реконструкции.



Кроме того, в саду Шевченко около входа в зоопарк будет работать световой музыкальный фонтан, созданный по новому проекту. По словам Игоря Терехова, подобных такому пока в Украине нет.



– Фонтан создается специально для Харькова по новому проекту. Он будет музыкальный, с подсветкой. Появятся интересные фигуры – это будет очень красиво, – уверяет чиновник.



В саду Шевченко установят новые скамейки, светильники, игровые площадки для детей. Все кафе на его территории будут выполнены в едином стиле. Кроме того, планируется оборудовать специальную площадку для выгула домашних питомцев.



Также продолжается строительство дороги, которая свяжет ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Дорога строится за зданием театра оперы и балета. Позже в этом районе появится и многоэтажный паркинг.



Игорь Терехов отмечает, что в целом реконструкция сада Шевченко выполняется согласно графику – работа идет в четыре смены с учетом погодных условий. Завершить реконструкцию планируется ко Дню города.