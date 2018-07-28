Общество

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Тысячи военнообязанных вызовут на сборы

Тысячи военнообязанных вызовут на сборы
В Харьковской области проведут масштабные сборы бригады территориальной обороны (ТРО).
В течение десяти дней около 4000 военнообязанных будут обучать инструкторы из учебных центров ВСУ. Кому предстоит боевая подготовка и что получат резервисты по ее окончании?
По информации заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Александра Скакуна, к сборам будут привлекать военнообязанных мужчин и женщин оперативного резерва второй очереди – то есть тех, кто не проходил военную службу начиная с 2014 года. Пройти тренировку ТРО смогут как годные, так и ограниченно годные к прохождению военной службы.

Как сообщил «Вечернему Харькову» военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин, такие масштабные десятидневные сборы в Харьковской области пройдут впервые.

— Учебные сборы бригады территориальной обороны, которую формирует Харьковский областной военный комиссариат, пройдут с 28 августа по 6 сентября, — уточнил Юрий Калгушкин. — Для призыва будут задействованы 34 военкомата Харькова и области. Оповещение будет осуществляться вместе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, через руководителей учреждений, организаций и предприятий, где работают военнообязанные.

Нескольких тысяч харьковских мужчин снова ждут военкоматы


Проведение учебных сборов с бригадой территориальной обороны Харьковской области, по словам областного комиссара, будет осуществляться в местах формирования.

— То есть в шести районах — Дергачевском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Змиевском и Чугуевском, — говорит военком области. — Всех военнообязанных, которых привлекут к проведению учебных сборов, обеспечат вещами, средствами индивидуальной защиты, питанием и так далее. Подготовку будут проходить в нормальных бытовых условиях.

По его словам, 300 добровольцев уже самостоятельно обратились в военкоматы с просьбой принять участие в сборах.

— Во время учебных сборов состоится обучение огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также стрельбе. После их завершения резервистам присвоят очередные воинские звания, уточнил Юрий Калгушкин.

Также он заверил, что за работающими гражданами сохраняется рабочее место и будет выплачиваться средняя зарплата, для нетрудоустроенных предусмотрены минимальная зарплата, выплата всех денежных компенсаций.

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