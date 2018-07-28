Чем заменить поездку на море

Список мест, где можно освоить новые виды спорта, составил портал inform.kharkov.ua
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Вейкбординг
— один и видов водного экстремального спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. На прикрепленной доске можно творить крутые виражи, чувствовать полет и при этом оставаться на своих двоих. В Харькове попробовать свои силы можно по адресу: переулок Цветущий, 17а.
Вейк-парк «Квитучий» и организация Х-country создали в городе оазис, где можно отдохнуть, остаться наедине с природой и попробовать освоить вейкборд.
Кайтинг
– вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем (кайтом), который удерживается и управляется спортсменом. Попробовать себя в роли кайтсерфера можно на берегу Печенежского озера в поселке Старый Салтов.
Виндсерфинг
– вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности легкой доской небольшого размера с установленным на ней парусом. Освоить воздушную стихию в тренером можно на станции виндсерфинга LuckySurf (Печенежское водохранилище, поселок Старый Салтов, б/о им. Соича ).
Сплав на каяках и каноэ очень интересен для тех, кто любит командные виды спорта и отдых. Погрузиться в атмосферу водного туризма помогут в «Каяк-каноэ центре» или в Клубе активного отдыха. Здесь предоставят огромное количество маршрутов, включающих сплав по Ворскле и Пселу, прогулки по живописным полянам. Связаться с сотрудниками можно в социальных сетях.