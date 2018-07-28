Советы от ВХ

  • 230
    •  / 

Чем заменить поездку на море

Чем заменить поездку на море
Две трети лета уже позади, но еще осталось немного времени, чтобы попробовать нечто экстремальное. Прекрасно отдохнуть на воде можно, не выезжая за пределы Харьковской области.
Список мест, где можно освоить новые виды спорта, составил портал inform.kharkov.ua.

Вейкбординг — один и видов водного экстремального спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. На прикрепленной доске можно творить крутые виражи, чувствовать полет и при этом оставаться  на своих двоих. В Харькове попробовать свои силы можно по адресу: переулок Цветущий, 17а.

Вейк-парк «Квитучий» и организация Х-country создали в городе оазис, где можно отдохнуть, остаться наедине с природой и попробовать освоить вейкборд.

Кайтинг – вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем (кайтом), который удерживается и управляется спортсменом. Попробовать себя в роли кайтсерфера можно на берегу Печенежского озера в поселке Старый Салтов.

Виндсерфинг – вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности легкой доской небольшого размера с установленным на ней парусом. Освоить воздушную стихию в тренером можно на станции виндсерфинга LuckySurf (Печенежское водохранилище, поселок Старый Салтов, б/о им. Соича ). 

Сплав на каяках и каноэ очень интересен для тех, кто любит командные виды спорта и отдых. Погрузиться в атмосферу водного туризма помогут в «Каяк-каноэ центре» или в Клубе активного отдыха. Здесь предоставят огромное количество маршрутов, включающих сплав по Ворскле и Пселу, прогулки по живописным полянам. Связаться с сотрудниками можно в социальных сетях.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2676.15 грн
100 EUR 3111.03 грн
10 RUB 4.2497 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи