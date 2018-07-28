Чем заменить поездку на море 28 июля 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

Две трети лета уже позади, но еще осталось немного времени, чтобы попробовать нечто экстремальное. Прекрасно отдохнуть на воде можно, не выезжая за пределы Харьковской области.