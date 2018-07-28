Харьков

  • 251
    •  / 

В Харькове вместо Ленина будет сквер

В Харькове вместо Ленина будет сквер
Место, где стоял памятник Ленину, станет продолжением пл. Свободы, а сквер за ним реконструируют, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
– На этом месте убрали лишний грунт, перекладывается по новым технологиям теплотрасса, укладывается брусчатка. Площадь приобретет новый вид, – говорит вице-мэр.

Открыть этот участок площади планируют ко Дню города, а завершить реконструкцию сквера, который расположен между двумя корпусами Каразинкого университета, планируется в следующем году.

– Сквер находится в самом центре между корпусами университета. Рядом – медицинский университет. Кроме того, через сквер можно пройти к саду Шевченко. После реконструкции вид на Госпром останется, деревья убираться не будут. В сквере засеют газоны, установят новые скамейки, новое освещение. На газонах можно будет посидеть, полежать. Здесь будет красиво, у студентов и у всех харьковчан появится новое спокойное место для отдыха, – обещает Игорь Терехов.  

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2676.15 грн
100 EUR 3111.03 грн
10 RUB 4.2497 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи