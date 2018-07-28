В Харькове вместо Ленина будет сквер 28 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Место, где стоял памятник Ленину, станет продолжением пл. Свободы, а сквер за ним реконструируют, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

– На этом месте убрали лишний грунт, перекладывается по новым технологиям теплотрасса, укладывается брусчатка. Площадь приобретет новый вид, – говорит вице-мэр.



Открыть этот участок площади планируют ко Дню города, а завершить реконструкцию сквера, который расположен между двумя корпусами Каразинкого университета, планируется в следующем году.



– Сквер находится в самом центре между корпусами университета. Рядом – медицинский университет. Кроме того, через сквер можно пройти к саду Шевченко. После реконструкции вид на Госпром останется, деревья убираться не будут. В сквере засеют газоны, установят новые скамейки, новое освещение. На газонах можно будет посидеть, полежать. Здесь будет красиво, у студентов и у всех харьковчан появится новое спокойное место для отдыха, – обещает Игорь Терехов.