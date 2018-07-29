Как выглядит натюрморт по-харьковски

Существует ли чисто харьковский натюрморт и есть ли место этому жанру в современном искусстве?

Участники проекта

В проекте участвуют: Институт проблем современного искусства (Киев), Национальный художественный музей Украины (Киев), Национальный музей «Киевская картинная галерея» (Киев), Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» (Киев), Одесский художественный музей, Харьковская муниципальная галерея, арт-галерея «Дзига» (Львов), NT Art gallery (Одесса), «Карась галерея (Киев), Фонд культурных инициатив ArtHuss.

Такие или примерно такие вопросы могут возникнуть у каждого, кто побывает на тематической выставке в муниципальной галерее. Она открылась на этой неделе в Харьковской муниципальной галерее в рамках исследовательского межмузейного проекта «Украинский натюрморт».«Украинский Натюрморт» – крупный аналитический проект, направленный на сбор и анализ наибольшего количества произведений в жанре натюрморта за всю историю украинского искусства, говорят организаторы. Цель проекта – через историческую оптику художников разных поколений найти определенную формулу украинского натюрморта, как феномена украинской самоидентификации, ведь натюрморт – это прежде всего логика размещения объектов на плоскости, их композиция.– Понимая, что какого-то особого «харьковского натюрморта» (в отличие от «харьковской пейзажной школы») не существует, куратор проекта Алесь Томах отобрал работы выдающихся, известных, настроенных на эксперимент зрелых и молодых художников – всего 21-го автора. В их произведениях натюрморт предстает как платформа жанрового многообразия и технического мастерства, – рассказывает искусствовед Олег Коваль. – Впрочем, ощутим особый подход к этому жанру именно со стороны харьковских художников — кадрирование, геометризм, пространственная акцентуация, фокус прямого видения предмета, сочетание линейности формы с живописной орнаментацией и декоративизмом. Наряду с традиционными натюрмортными мотивами — чашкой, бокалом, вазоном с цветами, фруктами, ракушками и пр. – авторы вводят в вещественное пространство натюрморта символы современности и современного предметного окружения человека. Фантазия намеренно стыкуется с реальностью, чтобы потом обратиться к абстрагированным формам избранного жанра.По словам Олега Коваля, для авторов проекта натюрморт является своеобразной моделью организации живописного, графического, интермедиального пространства, школой визуального эксперимента, в рамках которого именно через этот жанр подчеркнуто индивидуальный творческий язык каждого из художников.– Важным является и то, что проект объединяет в единой экспозиционной плоскости не только традиционные техники изобразительности и визуальности, как то живопись или графику, но и современные формы – фотографию, инсталляцию, видео-арт, графическую визуализацию символического направления, – отмечает искусствовед. – Концепция проекта требует намеренного противопоставления работ классической и неклассической эстетики, разного формата и средств видения мотива. Синтетический и аналитический варианты жанрового воплощения предмета крепко держатся друг за друга, не расшатывая идеи Stillleben (натюрморт, англ. –.).Экспозиция будет выставлена в харьковской муниципалке до 18 августа.