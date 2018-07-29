В жару лучше обойтись без алкоголя 29 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Хотя июль в этом году был вполне сносным, тем не менее лето для меня – всегда стресс. Как бы пережить жару без особых потерь для здоровья?

Анастасия

По мнению врача скорой помощи Альбины Зверевой, особенно негативно жара сказывается на людях, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Чтобы уберечь себя от солнечных и тепловых ударов, доктор рекомендует избегать пребывания на открытом солнце, проветривать помещение, пить не меньше двух литров негазированной воды в сутки и не выходить на улице без головного убора. Одна из актуальных летних рекомендаций — не принимать в знойные дни спиртные напитки.



— Во-первых, тепловой удар у тех, кто пьет в жару, наступает быстрее. Во-вторых, алкогольное опьянение ослабляет контроль за поведением, поэтому отдыхающие на пляжах могут утонуть или получить травмы во время прыжков в водоемы с неизвестным рельефом дна, – говорит Альбина Зверева.



Если человека настиг тепловой или солнечный удар, Альбина Зверева советует переместить его в тень или в помещение, наложить прохладный компресс и вызвать скорую помощь.



В группе риска — не только любители принять на грудь. По данным специалистов МОЗ, ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, обострение хронических болезней в жару прежде всего касается людей, работающих на открытой местности или в помещениях без кондиционирования. Работа при температуре наружного воздуха более 37°С относится к экстремальным, работать в таких условиях медики не рекомендуют. При температуре наружного воздуха 35ºС периоды непрерывной работы должны ограничиваться 15–20 минутами и перемежаться 10–12-минутным отдыхом в охлажденных до 24–25°С помещениях. Для защиты от теплового излучения люди должны работать в спецодежде или одежде из натуральных тканей. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4–5 часов, 1,5–2 часа — без спецодежды. В жару стоит перенести время работы на утро или вечер, кроме того, специалисты не рекомендуют допускать к работе людей моложе 25 и старше 40 лет.



Для профилактики обезвоживания организма важно помнить о питьевом режиме. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — 10–15 градусов. Чтобы возместить потерю солей и микроэлементов, которые выделяются из организма с потом, специалисты МОЗ советуют пить подсоленную, минеральную щелочную воду, витаминизированные и молочнокислые напитки (например, молочную сыворотку), соки, кислородно-белковые коктейли. Пить воду нужно часто и понемногу. При температуре воздуха выше 30°С и выполнении работ средней тяжести нужно выпивать примерно по стакану каждые 20 минут. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется употребление фруктов и овощей.