Советы от ВХ

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Как выбрать кофеварку

Как выбрать кофеварку
Несмотря на огромный выбор разновидностей растворимого кофе, настоящие гурманы предпочитают готовить любимый напиток классическим способом — заваривать.
Относительно недавно на рынке появилась альтернатива дорогостоящим кофемашинам и традиционным джезвам — кофеварка-турка электрическая. По сути, это — аналог электрочайника. Состоит она из подставки со шнуром и емкость для заваривания со встроенным нагревательным элементом. А также крышки, которая придется весьма кстати в процессе настаивания.

Емкость для заваривания может быть в форме цилиндра или конуса. Изготовлена она может быть из керамики, металла или огнеупорного стекла. Объем — от 0,3 до 1,4 л. Важным показателем является мощность прибора — чем она выше, тем быстрее закипает вода.

Управление электротуркой осуществляется механически с помощью кнопки on/off. Однако существуют модели с автоотключением при закипании, а значит не нужно «караулить» тот самый критический момент, пропустив который вместо наслаждения ароматным напитком приходится развлекаться помывкой колбы и стола. Еще одна приятная вспомогательная функция — разогрев кофейника.

Принцип заваривания такой же, как если использовать обычную джезву. Рекомендуемый объем порции за одно кипячение — чашка (0,3 л). Сырье — свежесмолотые зерна. Дополнительные ингредиенты можно выбирать по вкусу. Как правило, используют: молоко, коньяк, специи (гвоздику, корицу, перец).

Кофеманы советуют выбирать модели с мощность более 800 Вт, обязательно с функцией автоотключения и наличием крышки в комплекте. Также желательно, чтобы колба для заваривания имела конусообразную форму и толстые стенки. Предпочтительный материал — сталь. Обращайте внимание и на ручку джезвы — лучше если она будет длинная, с деревянным или бакелитовым держателем. Говорят, напиток в такой электротурке получается вкусный густой и удивительно ароматный.
Если предпочитаете растворимый напиток
В этом случае вам пригодится компактная и абсолютно безопасная кружка-кипятильник, работающая от розетки в 220 В. По сути, это мини-чайник со встроенным в дно нагревательным элементом. От вас требуется лишь наполнить емкость водой, включить в розетку, нажать «Вкл./On» и подождать пять минут, пока жидкость закипит, а прибор автоматически выключится. Объем кружек варьируются от 0,2 до 0,7 мл. Изготавливают их из пластика или нержавейки В некоторых вариантах к корпусу крепится чайная ложка.
Кстати, для тех, кто много времени проводит за рулем, придумана специальная модель кружки-кипятильника не на 220 В, а подключающаяся к автомобильному прикуривателю (12 В).

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