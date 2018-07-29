Всегда ли нужна операция при межпозвоночной грыже 29 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сегодня часто встречается реклама центров и клиник, предлагающих магические способы решения проблем со здоровьем. Например, рекламируются разного рода авторские методики, которые помогут избавиться грыжи межпозвоночного диска без оперативного вмешательства. Некоторые даже демонстрируют снимки МРТ до и после лечения с комментариями: «Вот видите, прошло несколько месяцев - и грыжи нет». Снимки врут или действительно от грыжи можно избавиться без операции?

Людмила Прокопенко