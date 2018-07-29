Всегда ли нужна операция при межпозвоночной грыже

Сегодня часто встречается реклама центров и клиник, предлагающих магические способы решения проблем со здоровьем. Например, рекламируются разного рода авторские методики, которые помогут избавиться грыжи межпозвоночного диска без оперативного вмешательства. Некоторые даже демонстрируют снимки МРТ до и после лечения с комментариями: «Вот видите, прошло несколько месяцев - и грыжи нет». Снимки врут или действительно от грыжи можно избавиться без операции? Людмила Прокопенко
Снимки не врут, однако это не значит, что сработали альтернативные методы. Большинство грыж дисков исчезают спонтанно, то есть сами по себе.
– Это естественный процесс в организме человека. То есть пациенты платят за то, что природа делает сама, без всякого вмешательства, – говорит врач-нейрохирург Вадим Илляшенко.
В 66% случаев грыжа исчезает самопроизвольно
Многие люди думают, что если у них обнаружили грыжу межпозвонкового диска, то это навсегда, и без оперативного вмешательства никак не обойтись. Между тем исследования показывают, что до 2/3 грыж поясничных межпозвонковых дисков проходят сами по себе.
– Это явление называется спонтанная резорбция, – поясняет Вадим Илляшенко. – Научные публикации о спонтанной резорбции грыж межпозвонковых дисков появляются регулярно еще с 1984 года и подтверждаются данными КТ- и МРТ-исследованиями. В среднем около 66% случаев грыж поясничных дисков исчезают спонтанно. А по данным британских ученых – более чем в 80% случаев. В большинстве случаев сроки резорбции (т. е. рассасывания, деградации) составляют от трех до 12 месяцев. Как правило, симптомы исчезают гораздо раньше.
По словам врача, это происходит из-за естественных реакций организма.
– Например, может произойти воспалительная реакция на фрагменты пульпозного ядра диска, из которых состоит грыжа (фагоцитоз, влияние энзимов), иммунологические реакции или дегидратация (обезвоживания) выпадающего фрагмента, поскольку внутреннее ядро диска на 80% состоит из воды.
Как определить, что это именно грыжа диска
По данным МРТ-исследований, грыжи диска нередко обнаруживают у людей без симптомов, то есть без боли в спине и ногах. Если боль в спине все-таки есть, то обнаруженная на МРТ-снимке грыжа может и не быть источником этой боли.
– Клинически грыжи межпозвоночных дисков проявляются радикулярным, т. е. корешковым синдромом или радикулопатией (устаревшее название — радикулит), – говорит нейрохирург. – Больных при этом беспокоит больше боль в ноге, чем в пояснице. Боль, как правило, распространяется ниже колена в виде полосы. Могут также беспокоить ощущение онемения, покалывания или ползания мурашек в ноге.
У 70% пациентов с клинически значимой грыжей диска, получавших нехирургическое, консервативное лечение, симптоматика проходит в течение четырех недель независимо от вида лечения. У 90% больных – в сроки до 12 недель.
Когда нужно делать операцию
Хирургического лечения требуют не более 5% пациентов с грыжами дисков, которые оказываются корешковым синдромом, уверяет врач.
– Операция при грыже поясничного межпозвоночного диска беспрекословно нужна при развитии симптомов компрессии корешков конского хвоста (спинно-мозговых нервов), – рассказывает Вадим Илляшенко. – Это случается при остром массивном выпадении грыж дисков. Симптомы, возникающие в таком случае, – онемение в ногах и зоне таза, в промежности, возможно нарушение мочеиспускания. При этом боль может прекратиться.
Именно такая симптоматика, по мнению доктора, является основанием для срочного МРТ-исследования. Если диагноз грыжи диска подтвержден, необходима срочная операция. К счастью, такие ситуации встречаются крайне редко – менее 1% случаев.
Другие показания к операции, не столь срочные – нарастающая слабость в мышцах ноги, выраженный болевой синдром, который не удается остановить никакими консервативными методами, включая эпидуральные блокады.
Во всех остальных случаях нужно начинать с консервативного лечения, считает врач.
– Это предполагает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов, сохранение двигательной активности, специальные упражнения, эпидуральные блокады, если есть сильная боль, – рекомендует он. – И только если нет эффекта от комплексного консервативного лечения через 6-8 недель, можно рассматривать вариант хирургического лечения.