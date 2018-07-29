Советы от ВХ

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Что умеет делать овощерезка

Что умеет делать овощерезка
Очистка и нарезка продуктов, особенно овощей и фруктов – самые затратные по времени процессы.
К счастью, прошли времена, когда в кухонном домашнем арсенале были одни лишь ножи и терки. Быстро и красиво порезать овощи для салата, сделать нарезку сыра или огурцов, измельчить яйца и шоколад – поможет бытовая овощерезка.

Ручные овощерезки. Простейшие модели представляют собой  круглую или квадратную сеточку из проволоки или толстой лески, которая в мгновение ока порежет кубиками яйца и картошку, а также любые другие мягкие овощи на салат, к примеру, колбасу.

Такая ручная овощерезка для дома оснащена примитивным устройством: достаточно лишь надавить овощ на сеточку и при необходимости провернуть его по часовой стрелке – и  аккуратные кубики сразу упадут в тарелку. Такой способ эксперты-кулинары называют «аллигатор».

Основной недостаток устройства – ограниченная функциональность. К примеру, с отваренным картофелем или морковкой можно справиться без труда, но для тех же овощей в сыром виде данный вариант не подходит.

Если хотите, чтобы ваша кухонная помощница была более универсальной и смогла порезать любой продукт аккуратными ломтиками или кубиками – присмотритесь к ручной овощерезке, которая состоит из пластикового поддона для уже нарезанных овощей, а сверху располагаются различные насадки для нарезки продуктов брусочками, мелкой и крупной соломкой, кубиками различного размера.

Удобство такой модели заключается еще в том, что в комплект зачастую входит овощедержатель, который позволит, не прикасаясь к луку или морковке, порезать их мелкими кусочками.

Из ручных моделей можно выделить еще механическую овощерезку. Она представляет собой контейнер с рукояткой, нажатием на который происходит измельчение продуктов. Из преимуществ такой модели можно отметить возможность регулирования размеров кусочков нарезаемых продуктов.

Чтобы понять принцип работы прибора, нужно знать его устройство – в рукоятке (ручке) располагается пружина, а под ней зигзагообразные ножи. Чем большее количество раз вы нажимаете на рукоятку, тем чаше нож соприкасается с продуктами, следовательно, кусочки получаются более мелкими. С помощью такого прибора имеется возможность измельчить не только лук, чеснок и другие овощи, но и зелень, грибы, колбасу, орехи.

Эти кухонные помощницы не только просты в эксплуатации, но и необременительны в уходе,  сполоснул водой – и порядок. Главное – не промывать их горячей водой и не класть в посудомоечную машину. Прилипшие остатки овощей не выбивать, а просто промыть проточной водой.

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