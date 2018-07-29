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На Марсе нашли воду

На Марсе нашли воду
Профессор Итальянского национального института астрофизики Роберто Орос рассказал ВВС, как именно ученые обнаружили признаки существования на Марсе водоема с жидкой водой, и что это значит.
Наблюдения были зафиксированы с помощью Marsis – радара для зондирования поверхности недр и ионосферы. Радары такого типа исследуют поверхность планеты, отправляя сигналы и оценивая, какая их часть возвращается обратно.

В определенной области южного полюса Марса отражение сигнала было значительно лучше, чем от поверхности планеты.

– Для нас это показатель наличия воды, – объясняет Орос.

Он предполагает, что это не очень большое озеро. Радар не смог определить его глубину, однако ученые полагают, что она составляет не менее метра.

– Это действительно позволяет говорить о водоеме. Об озере, а не просто о какой-то талой воде, которая заполняет некое пространство между льдом и камнями, как это часто бывает в ледниках на Земле, – объясняет профессор.

Доктор Маниш Патель из Открытого университета отметила, что ученым давно известно о непригодности поверхности Марса для жизни. Поэтому теперь поиски переместились под поверхность планеты.

– Ведь именно там можно получить защиту от вредной радиации, а давление и температура поднимаются к более благоприятным уровням. Самое важное – это позволяет существовать жидкой воде, необходимой для жизни, – отмечает ученый.

Другие исследователи говорят, что важными параметрами для оценки пригодности для жизни являются также состав воды и ее температура. Они предполагают, что, возможно, это приведет к организации новой амбициозной миссии на Марс.

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