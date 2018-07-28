Рейтинг партий консервативного толка составляет почти 40%

Суммарный рейтинг консервативных партий («Оппозиционный блок», «За життя» и «Відродження») в семи областях юга и востока Украины (Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской Кировоградской) составляет 38,9%.

Справка

В июне – июле 2018 года консорциум «Выбор» провел ряд социологических исследований среди избирателей семи областей: Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской области. Опросы, репрезентативные относительно каждой отдельной области, проводились согласно выборкам с учетом основных социально-демографических характеристик, методом интервью «face-to-face» опрошены респонденты в возрасте от 18 лет, которые репрезентуют взрослое население. Квоты: пол, возраст и район проживания респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,1%.

Об этом заявили эксперты социологического консорциума «Выбор» на презентации результатов первого этапа программы исследований «Электоральные настроения в восточных и южных областях Украины», которая прошла в Запорожье.– Первое место в партийном рейтинге по итогам опросов по семи областям востока и юга Украины занимает «Оппозиционный блок» с результатом 20,2%. Второе место в сводном рейтинге по семи областям у партии «За життя» 14%, у ВО «Батьківщина» третье место и результат 12,1%. На четвертом месте – «Слуга народа» с 9,4%. И замыкает пятерку БПП «Солидарность» с результатом 8,3%, – подчеркнула руководитель проектов развития агентства «Право выбора» (Харьков) Елена Бугло.Что касается суммарных президентских рейтингов в семи исследованных областях, то, по данным социологов, если бы выборы президента проходили в ближайшее воскресенье, то первое место занял бы Юрий Бойко со сводным рейтингом в 12%. Второе место в сводном рейтинге по семи областям – у Юлии Тимошенко с минимальным отставанием 11,9%. Третье-пятое места имеют практически одинаковые результаты: Вадим Рабинович – 9,7%; Александр Вилкул – 9,6%; Владимир Зеленский – 9,2%.– Анализируя президентские рейтинги, первое, что бросается в глаза – укрепление позиций Юлии Тимошенко в регионах юга и востока. Она совершила настоящий прорыв за последний год и вплотную приблизилась к результатам Юрия Бойко, разрыв с которым теперь находится в рамках статистической погрешности. Что касается третьего и четвертого мест, то здесь без сюрпризов – Вадим Рабинович давно имеет неплохой личный рейтингом, а Александра Вилкула «вытянул» его базовый регион – Днепропетровская область, где проживает наибольшее число избирателей среди всех семи областей. Если говорить о Зеленском, то, согласно последнему опросу группы «Рейтинг», в масштабах всей страны комик набирает всего 6,3%. Это означает, что на юге и востоке Украины его позиции более сильны, эти области являются для него ключевыми, – отметила кандидат психологических наук, руководитель ИКГ «Солвинг» (Запорожье) Светлана Походенко.Кроме того, социологи также измерили так называемые премьерские рейтинги, включив в исследование вопрос «Кого вы считаете наиболее эффективным премьер-министром?». Сводные результаты по семи областям такие: самый высокий уровень поддержки – у действующего премьера Владимира Гройсмана (11–13,6% в зависимости от области). Следом идет Александр Вилкул, которого возможным эффективным премьером видят от 9% до 15% опрошенных в зависимости от области. Затем идут Юлия Тимошенко (разброс от 5% до 12,0%), Вадим Рабинович (от 6% до 9%) и Анатолий Гриценко (от 3% до 7%).Социологический консорциум «Выбор» объединил политологов и социологов из Днепра, Запорожья и Харькова для исследования электоральных настроений в южных и восточных областях Украины в преддверии президентских выборов.Согласно результатам исследования консорциума «Выбор» в Харьковской области, выяснилось, что 65% опрошенных позитивно оценивают деятельность губернатора Юлии Светличной. У мэра Харькова Геннадия Кернеса этот показатель составил 60,9%.Что касается президентских выборов, то, по данным социологов, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, в Харьковской области была бы следующая пятерка лидеров: Евгений Мураев (11,3%), Михаил Добкин (10,6%), Юлия Тимошенко (10,1%), Анатолий Гриценко (9,9%) и Вадим Рабинович (8,4%). Следом идут два других представителя консервативного фланга – Юрий Бойко (8,3%) и Александр Вилкул (7,5%).