Хозяйственный суд вынес решение в пользу Харьковского государственного авиационного производственного предприятия 27 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В хозяйственный суд Харьковской области обратилось Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с иском к одному из обществ с органиченной ответственностью, российскому научно-производственному предприятию, о ненадлежащем исполнении договора.

В 2007 году между предприятиями заключен контракт о поставке товара. Харьковское государственное предприятие перечислило денежные средства, однако товар на полную сумму не получило. Поставка продукции на сумму более 25 млн. рублей РФ, что составляет более 10 млн. грн., не произведена ни в сроки определенные договоренностями, ни во время рассмотрения дела в суде.



Стороны согласовали, что в случае недостижения разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в хозяйственный суд Харьковской области, но поскольку договор заключался в городе Белгороде, то будет применяться законодательство Российской Федерации.



«Согласно п.3 статьи 487 Гражданского кодекса РФ, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом,– сообщили в пресс-службе суда.



Учитывая установленные факты, а также то, что не были опровергнуты доказательства Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, суд решил исковые требования о взыскании более 25 млн. рублей РФ с российского научно-производственного предприятия удовлетворить.