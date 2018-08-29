Харьковский «Олимп» соперников не заметил 29 августа 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В субботу, 1 сентября, в матче шестого тура чемпионата Украины в Суперлиге харьковский регбийный клуб «Олимп», который является действующим чемпионом страны, примет на стадионе ХТЗ столичный «Антарес».

В пятом туре «Олимп» играл в Хмельницком с местным «Подольем» и одержал победу со счетом 3:49 (3:25).



Харьковчане чувствовали себя на поле полновластными хозяевами. Уже на второй минуте Николай Кирсанов сделал попытку и вывел гостей вперед — 0:5. В дальнейшем он еще раз положил «дыню» в зачетном поле хмельницкой команды, а на 66-й минуте на счет Николая записана техническая попытка харьковчан.



Кроме Кирсанова, по одной попытке у «Олимпа» сделали Олег Литвиненко, Валентин Литвиненко, Александр Маршуба, Дмитрий Александрюк и Сергей Черняченко. Одну попытку реализовал Николай Кирсанов и две — Владимир Войтов, который также забил штрафной. Хозяева поля «размочили» счет со штрафного в первом тайме.



Набрав в пяти матчах 25 очков, подопечные Валерия Кочанова уверенно занимают в чемпионате первое место. 1 сентября в шестом туре, которым завершится первая половина турнирной дистанции, «Олимп» примет на стадионе ХТЗ киевский «Антарес», а «Подолье» у себя в Хмельницком сразится с львовским «Соколом».