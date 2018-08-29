Экономика

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Украина расширила эмбарго на российские товары

Украина расширила эмбарго на российские товары
Кабинет министров на заседании в среду, 29 августа, расширил перечень запрещенных для импорта товаров из России.
Согласно постановлению, перечень дополнен клинкерами цементными (промежуточный продукт при производстве цемента).

Отметим, импорт клинкеров цементных из РФ составляет подавляющую долю в его общем импорте в Украину. В 2017 году он почти вдвое вырос по сравнению с 2016 и составил 877,7 тыс. тонн общей стоимостью 32,947 млн долларов., а в январе-мае 2018 года Украина импортировала клинкеры на 6,6 млн долларов, при этом весь поставленный объем был из России.

В Кабмине отмечают, что сохраняется тенденция к дальнейшему росту импорта в результате занижения цен на энергоносители в России, что может привести к остановке отечественного производства и зависимости от РФ.

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