Происшествия

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В Харькове четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

В Харькове четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки
В Харькове выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть четырехлетний мальчик.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 29 августа, около 11:00 в Индустриальное отделение полиции поступила информация о том, что из окна 6-го этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.

По сведениям полиции, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что детская кроватка стояла у раскрытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала. От полученных травм 4-летний мальчик умер.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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