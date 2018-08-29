В Харькове четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки 29 августа 2018 г. источник 0 0

В Харькове выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть четырехлетний мальчик.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 29 августа, около 11:00 в Индустриальное отделение полиции поступила информация о том, что из окна 6-го этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.



По сведениям полиции, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что детская кроватка стояла у раскрытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала. От полученных травм 4-летний мальчик умер.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.