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NASA планирует возобновить отправку людей на Луну

NASA планирует возобновить отправку людей на Луну
NASA планирует к 2024 году построить на орбите Луны станцию "Шлюз" и к 2026-му возобновить отправку астронавтов на спутник Земли.
Как сообщает The Verge, этот срок соответствует тому, о чем заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления на космическом центре Джонсона в Хьюстоне на прошлой неделе. Он также припадает на конец второго президентского срока (потенциального) Дональда Трампа, что свидетельствует о политических целях проекта, отмечает издание.

"Шлюз" послужит удаленным форпостом для космонавтов. Он позволит им проводить исследования на Луне, в космическом пространстве вокруг нее или даже в глубоком космосе, пояснили в NASА.

Лунная станция будет состоять из нескольких компонентов: модуля среды, модуля, который обеспечивает питание и движение, а также воздушного щита, который позволит другим космическим аппаратам присоединяться к станции.

При этом, несмотря на планы ввести его в эксплуатацию к 2024 году, ни один из его частей еще так и не был построен.

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