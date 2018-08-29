NASA планирует возобновить отправку людей на Луну 29 августа 2018 г. источник 0 0

NASA планирует к 2024 году построить на орбите Луны станцию "Шлюз" и к 2026-му возобновить отправку астронавтов на спутник Земли.

Как сообщает The Verge, этот срок соответствует тому, о чем заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления на космическом центре Джонсона в Хьюстоне на прошлой неделе. Он также припадает на конец второго президентского срока (потенциального) Дональда Трампа, что свидетельствует о политических целях проекта, отмечает издание.



"Шлюз" послужит удаленным форпостом для космонавтов. Он позволит им проводить исследования на Луне, в космическом пространстве вокруг нее или даже в глубоком космосе, пояснили в NASА.



Лунная станция будет состоять из нескольких компонентов: модуля среды, модуля, который обеспечивает питание и движение, а также воздушного щита, который позволит другим космическим аппаратам присоединяться к станции.



При этом, несмотря на планы ввести его в эксплуатацию к 2024 году, ни один из его частей еще так и не был построен.