Убийцу таксиста взяли под стражу 29 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Красноградский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и избрал для 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксиста, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автомобиль Daewoo Lanos с телом на заднем сиденье обнаружили утром 27 августа на обочине автодороги «Харьков—Симферополь—Алушта—Ялта». Как выяснилось, погибший – житель Краснограда, который в свободное от основной работы время работал в службе такси.



В тот же день разоблачили подозреваемого в убийстве – неоднократно судимого местного жителя. По предварительным данным, погибший подвозил его с автовокзала райцентра в один из поселков района. Приехав в пункт назначения, пассажир решил похитить авто. Для этого он жестоко расправился с водителем, несколько раз ударив его ножом в шею и грудную клетку. Затем он перетащил тело на заднее сиденье, а сам сел за руль. Подозреваемый пытался покинуть территорию области, однако не справился с управлением и съехал в кювет, где бросил машину с телом, а сам убежал.



Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также незаконном завладении транспортным средством, совмещенным с насилием (ч. 3 ст. 289 УК Украины).



Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, сообщили в прокуратуре Харьковской области.