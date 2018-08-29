PayPal запустил трансграничные переводы для Украины 29 августа 2018 г. источник 0 0

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal включила возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что данная возможность открыта лишь для платежей из США, и только через дочку PayPal - компанию Xoom.

Об этом сообщил СЕО Creative Quarter Илья Кенигштейн, который входил в состав рабочей группы для переговоров с менеджментом PayPal, на своей странице в Facebook.



"PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что только из США и пока что только через свою дочку Xoom. Но я уверен, что это только начало... Анонс об этом событии появился на их сайте вчера, 28 августа 2018. Со мной представители варшавского офиса PayPal связались сегодня утром. Начиная с сегодняшнего дня, Xoom позволяет пересылать деньги из США в 130 стран мира, в список которых входит Украина", - написал Кенигштейн.



Он уточнил, что данный канал дает возможность получать переводы только из США, но это первый шаг для того, чтобы Украина стала полноправным членом PayPal.



"Появился отличный способ получать деньги из США в Украине. Пока только из США. Но это уже PayPal, пусть и через свою дочку. И в свете нашей 3-летней эпопеи в попытках затащить эту упрямую компанию в Украину, я расцениваю это как большой шаг", - подчеркнул Кенигштейн.



Он также уточнил, что для Украины включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в Украине забрать денежный перевод в одном из банков, указанных на сайте Xoom. Это Ощадбанк, ПриватБанк, Universal, Pravex, Укргазбанк.



На сегодняшний день украинцы смогут получать до $2999 в сутки, но не более $6000 за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы.



"По самым скромным подсчетам, благодаря нашим заробитчанам, по оценке НБУ, в 2018 г. в Украину поступит не менее 9 млрд долларов США. Через Xoom отправляются средства родным и близким (то, что на английском звучит как friends and family). То есть родство подтверждать не нужно, но это именно личные переводы", - спрогнозировал Кенигштейн.

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Xoom - это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее Xoom позволял пересылать денежные средства в 44 страны, Украины в этом списке не было.



Как ивестно, PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года является подразделением компании eBay. С 20 июля 2015 года акции PayPal и eBay продаются на рынке отдельно. В 2015 году стоимость отделившейся компании PayPal на фондовом рынке оценивалась выше, чем стоимость её прежней материнской компании.



По состоянию на 2017 год PayPal работала в 202 странах, имеет более 200 млн зарегистрированных пользователей, работает с 25 национальными валютами.