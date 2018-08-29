Общество

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В Харьковской области растет уровень проф-техобразования

В Харьковской области растет уровень проф-техобразования
В Харьковской области создано еще семь центров профессионально-технического образования.
Продолжается работа по реформированию, модернизации и развития сети учреждений профтехобразования.

Если в прошлом году в области работали три центра профессионально-технического образования, в этом их – уже 10.

– Создание центров – это не просто смена названий и объединение профессионально-технических учебных заведений по направлению подготовки. Это обновление материальной базы, конечно, не на 100%, но во многом. В частности, устанавливается новое оборудование. Главное то, что мы меняем суть учебного процесса, – рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. – Подготовка рабочих кадров чрезвычайно важна. Очень часто, в том числе государственные предприятия, не имеют возможности выполнять государственные заказы из-за того, что отсутствуют рабочие кадры. Те профессионально технические училища, которые работают в области промышленности, они востребованы, есть набор учащихся и 100% трудоустройство.

На Харьковщине подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по 121 профессии для 18 отраслей экономики региона. Внедрены государственные стандарты профессионально-технического образования по 84-х профессиях во всех заведениях профессионального образования области, сообщает пресс-служба ХОГА.

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