Общество

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В исправительном центре состоялась свадьба

В исправительном центре состоялась свадьба
В государственном учреждении «Хролевский исправительный центр (№140)» зарегистрирован брак осужденного Руслана с его невестой Еленой.
Молодожены познакомились в 2016 году, и между ними сразу вспыхнуло искреннее чувство. Однако за совершение ДТП Руслан был приговорен к трем годам ограничения свободы. Благодаря сотрудничеству администрации учреждения и РАГСа Индустриального района  Харькова влюбленные получили возможность узаконить отношения и создать новую семью, ведь у молодоженов уже есть общий ребенок, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

От администрации учреждения им было предоставлено длительное свидание. Молодоженам пожелали благополучия и любви, понимания и терпения в супружеской жизни.

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Роман Хвостов отметил, что заключение брака способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными.

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