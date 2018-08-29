В исправительном центре состоялась свадьба 29 августа 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Хролевский исправительный центр (№140)» зарегистрирован брак осужденного Руслана с его невестой Еленой.

Молодожены познакомились в 2016 году, и между ними сразу вспыхнуло искреннее чувство. Однако за совершение ДТП Руслан был приговорен к трем годам ограничения свободы. Благодаря сотрудничеству администрации учреждения и РАГСа Индустриального района Харькова влюбленные получили возможность узаконить отношения и создать новую семью, ведь у молодоженов уже есть общий ребенок, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



От администрации учреждения им было предоставлено длительное свидание. Молодоженам пожелали благополучия и любви, понимания и терпения в супружеской жизни.



Начальник учреждения подполковник внутренней службы Роман Хвостов отметил, что заключение брака способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными.