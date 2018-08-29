Украина

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Когда в украинские школы поступят новые учебники

Когда в украинские школы поступят новые учебники
Министр образования и науки Лилия Гриневич обвиняет издательства в блокировании процесса печати учебников для школ.
"В этом году прогнозированный тираж печати учебников 18,5 млн экземпляров, что почти в 2,5 раза больше, чем каждый год. Мы печатаем три линейки учебников в связи с реформой, также печатаем двуязычные словари для школ с языком обучения национальных меньшинств, хрестоматии и другие учебники и методические материалы", - сказала Гриневич.

По словам министра, 80% учебников для пятых классов уже доставлены на областные базы. Также продолжается печать и начинается доставка учебников для первого класса (прогноз: сентябрь-октябрь). Учебники для десятых классов на данный момент печатаются и будут доставлены в школы в ноябре.

Гриневич также отметила, что все учебники доступны для скачивания в электронном виде на сайте Минобразования.

Министр подчеркнула, что такая ситуация сложилась в связи с рядом проблем, которые не зависели от министерства.

"Первое - блокирование закупок издательствами через судебные иски. Путем чего, издательства заставляют нас предоставлять грифы и допускать в печать откровенно некачественные учебники", - пояснила Гриневич, отметив, что речь идет, в частности, об учебниках с плагиатом и ошибками.

"И представьте себе, суды дают им позитивные решения", - сказала министр.

"Вторая причина, это такой (большой, - ред.) объем учебников и ограниченные полиграфические возможности украинских полиграфических предприятий... Третья причина - плохая процедура экспертизы учебников, которая осталась, не смотря на наши попытки это усовершенствовать", - добавила она.

Таким образом, по мнению Гриневич, в следующем году необходимо будет выходить на международные полиграфические рынки.

Напомним, в этом году для первоклашек государство напечатает 4,12 млн экземпляров учебников общей стоимостью 198,77 млн гривен.

Учебники для Новой украинской школы размещены в свободном доступе на сайте Института модернизации образования. Школы могут подавать заявки на интересующие их учебники, и проекты, набравшие более 40 тыс. заявок, поступают в печать за счет госбюджета.

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