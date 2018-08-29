Украина

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Отцам разрешат работать неполный день для ухода за ребенком

Отцам разрешат работать неполный день для ухода за ребенком
Кабинет министров одобрил разработанный Министерством социальной политики проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)".
Как сообщается на сайте Минсоцполитики, теперь отец может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.

"Цель законопроекта - обеспечить социальные гарантии всем работникам без дискриминации по половому признаку, чтобы родители могли выполнять свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках".

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