Отцам разрешат работать неполный день для ухода за ребенком 29 августа 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством социальной политики проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)".

Как сообщается на сайте Минсоцполитики, теперь отец может попросить у работодателя установить ему неполный рабочий день или сократить продолжительность рабочего дня за счет работодателя.



"Цель законопроекта - обеспечить социальные гарантии всем работникам без дискриминации по половому признаку, чтобы родители могли выполнять свои обязанности по воспитанию детей и уходу за ними", - говорится в сообщении.



Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках".