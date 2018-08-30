Кому жаловаться на водителей маршруток

Так, возле библиотеки для слепых на улице Клочковской целый час простоял незрячий человек с белой тростью – все маршрутки проезжали мимо. Куда жаловаться на транспортный беспредел, выяснял «Вечерний Харьков»
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Эту историю рассказала харьковчанка Мария Юдина на свой странице в «Фейсбуке».
«От бессилия хочется выть на главной площади «лучшего» города. Нецензурно выть. Возле библиотеки для слепых на улице Клочковской (рядом с «Ростом») целый час стоит незрячий человек. Человек хочет уехать домой. Маршрутки проезжают мимо. Все. Пустые. №221, 1354, 1156. Потому что у человека в руках белая трость и у него закрыты глаза. Рядом с человеком целый час стоит заведующая библиотекой, которая его провожает. Ей тоже хочется нецензурно высказаться, но она очень культурный человек. Она просто кричит в трубку: «Скажи мне, куда жаловаться, куда?!» — пишет неравнодушная харьковчанка. — Я не знаю, куда жаловаться на транспортный беспредел. С кого спросить за тотально слепых водителей за рулем? Кто сможет помочь незрячим людям просто воспользоваться общественным транспортом?»
Как выяснил «Вечерний Харьков»
, в случае отказа водителя маршрутки в перевозке льготного контингента (а именно так можно рассматривать описанный Марией случай) – необходимо обращаться с жалобой в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте в Харьковской области и к организатору перевозок, то есть либо в Харьковский горсовет (если маршрут городской), либо в ХОГА (если пригородный).
«Укртрансбезопасность» может наложить штрафные санкции на водителя и перевозчика, но только в том случае, если факт об отказе пассажиру-льготнику подтвердится, уточняет юрист Управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в Харьковской области Людмила Ткаченко.
— В рамках действующего законодательства есть перечень вопросов, по которым мы штрафуем водителей. Существуют также вопросы, по которым штрафные санкции накладываются на предприятие. И, наконец, по отдельным проблемам мы выносим предписание, обязывая перевозчика их устранить, — говорит Людмила Ткаченко.
По словам юриста, конкретный случай, когда водители не останавливались на остановке, в Укртрансбезопасности просто так не могут расценивать как отказ брать пассажира-льготника.
– Если, допустим, какой-то из перечисленных маршрутов работает в режиме экспресса и для него не предусмотрена эта остановка, то водитель имел полное право там не остановиться, — поясняет Людмила Ткаченко.
Но если остановка указана в паспорте маршрута – факт отказа в перевозке льготного контингента необходимо доказать.
– Для этого инспекторы в рамках рассмотрения жалобы выходят на рейдовые проверки как минимум три раза. Жалоба рассматривается от 15 до 30 дней. В некоторых случаях, если в заявлении содержится слишком много фактов, срок согласно действующему законодательству может быть продлен до 45 дней. Однако такое случается крайне редко. Обычно на это уходит недели две – мы согласовываем с Киевом график рейдовых проверок и проводим ревизию, — продолжает юрист.
Кстати, при проверке может присутствовать и тот пассажир, который направил жалобу.
– Для этого в своем заявлении ему необходимо написать, что он хочет принимать участие в рейдовой проверке, и указать свой мобильный телефон — инспекторы перед рейдом с ним свяжутся, — подсказывает Людмила Ткаченко. — И если льготнику – не обязательно конкретному незрячему пассажиру, а, допустим, пенсионерке или ветерану АТО – будет отказано в проезде, это будет зафиксировано в протоколе, который составят инспекторы. Ответственность в данном случае понесет и перевозчик, и водитель. Водитель заплатит 136 гривен штрафа, а перевозчик – 176 гривен.
По словам Людмилы Ткаченко, по поводу отказа в перевозке маршруточниками льготников поступает достаточно много жалоб, но подтвердить их не так-то просто.
— Многие водители знают наших инспекторов в лицо и, если видят их на остановке, конечно же, нарушений не допускают. Приходится идти на разнообразные уловки, чтобы подтвердить жалобу, — признается Людмила Ткаченко, но секретов не раскрывает. – Но тем не менее только за этот год подтвердилось более 50 фактов. Все водители заплатили штраф, кроме одного – у него еще не завершился срок оплаты.
При этом, по словам представителя областной Укртрансбезопасности, в основном в отказе перевозок льготников были замечены водители пригородных маршруток.
– Городские редко отказывали, — говорит Людмила Ткаченко. – Сейчас в связи с монетизацией льгот, которая была принята в области (Харьков отказался), ситуация, по идее, должна налаживаться. За проезд уже придется платить буквально всем пассажирам, а государство будет компенсировать определенную сумму льготникам «живыми» деньгами.
А вот организатор перевозок (по городу – Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета, в пригороде – Харьковская облгосадминистрация), куда тоже может пожаловаться льготник, вправе расторгнуть договор с перевозчиком-нарушителем и вообще убрать его с маршрута, — поскольку отказ перевозить льготный контингент является грубым нарушением договора.
Что указать в жалобе и куда направить?
В жалобе нужно указать номер маршрута; остановку, на которой садился льготник или не остановилась маршрутка; дату, время. Жалобу можно направить в Управление Укртрансбезопасности в Харьковской области по адресу: 61022, Харьков, пл. Свободы, Госпром, 6-й подъезд, 7-й этаж, ком. 42. Телефоны: (057) 705-67-50, (057) 705-62-50.
Также жалобу можно направить в отдел по вопросам обращений граждан Департамента делопроизводства Харьковского городского совета по адресу: 61200, г. Харьков, пл. Конституции, 7, 1-й этаж, бюро информации или комната № 2. Телефоны для справок: 760-73-39, 760-73-49.
Если жалоба касается пригородного маршрута, ее нужно подавать в ХОГА по адресу: ул. Сумская, д. 64, г. Харьков, 61002 (или через приемную облгосадминистрации по адресу: г. Харьков, ул. Мироносицкая, д. 33). Письменное обращение также может быть направлено по электронной почте: obladm@kharkivoda.gov.ua. Телефоны отдела работы по обращениям граждан ХОГА: 700-04-23, 700-10-60.
Кроме того, каждую среду с 11.00 до 13.00 в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте работает горячая телефонная линия. Обратившись по телефону (044) 351-47-66 (это Киев), каждый гражданин может получить информацию от должностных лиц Укртрансбезопасности по вопросам, которые их интересуют.