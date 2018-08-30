Кому жаловаться на водителей маршруток

Что указать в жалобе и куда направить?

В жалобе нужно указать номер маршрута; остановку, на которой садился льготник или не остановилась маршрутка; дату, время. Жалобу можно направить в Управление Укртрансбезопасности в Харьковской области по адресу: 61022, Харьков, пл. Свободы, Госпром, 6-й подъезд, 7-й этаж, ком. 42. Телефоны: (057) 705-67-50, (057) 705-62-50.



Также жалобу можно направить в отдел по вопросам обращений граждан Департамента делопроизводства Харьковского городского совета по адресу: 61200, г. Харьков, пл. Конституции, 7, 1-й этаж, бюро информации или комната № 2. Телефоны для справок: 760-73-39, 760-73-49.



Если жалоба касается пригородного маршрута, ее нужно подавать в ХОГА по адресу: ул. Сумская, д. 64, г. Харьков, 61002 (или через приемную облгосадминистрации по адресу: г. Харьков, ул. Мироносицкая, д. 33). Письменное обращение также может быть направлено по электронной почте: obladm@kharkivoda.gov.ua. Телефоны отдела работы по обращениям граждан ХОГА: 700-04-23, 700-10-60.



Кроме того, каждую среду с 11.00 до 13.00 в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте работает горячая телефонная линия. Обратившись по телефону (044) 351-47-66 (это Киев), каждый гражданин может получить информацию от должностных лиц Укртрансбезопасности по вопросам, которые их интересуют.