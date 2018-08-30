Происшествия

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На Харьковщине за одну ночь пять человек решили свести счеты с жизнью

На Харьковщине за одну ночь пять человек решили свести счеты с жизнью
На Харьковщине за одну ночь пять человек решили свести счеты с жизнью На Харьковщине всплеск суицидов – только за одну ночь пять человек пытались покончить жизнь самоубийством.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, в ночь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы – с 27 на 28 августа — было совершено четыре попытки самоубийства. В том числе два — из огнестрельного оружия. В одном из этих случаев 49-летний мужчина скончался.

Кроме того, в Зачепиловском районе 21-летний парень повесился на дереве около своего дома, а в Змиевском районе 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения порезала вены.

Еще одной юной суициднице, пытавшейся той же ночью сброситься с восьмого этажа недостроя на улице мической в Харькове, свести счеты с жизнью помешали патрульные. Им удалось отговорить 19-летнюю девушку от самоубийства.

— Нам поступило сообщение, что девушка оставила предсмертную записку. Девушку нашли на восьмом этаже нeдостроя и уговорили не прыгать. После этого спасенную передали  сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

А две недели назад под Харьковом повесилась 28-летняя многодетная мать. Женщина накормила младшего из четырех детей, уложила его спать, пошла в подсобное помещение и повесилась. Мать в петле обнаружили две дочери и тут же рассказали отцу. Мужчина бросился к жене, но было уже поздно. Полиция устанавливает факт самоубийства.

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