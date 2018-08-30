Советы от ВХ

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С какого возраста дети могут выезжать за границу самостоятельно

С какого возраста дети могут выезжать за границу самостоятельно
Разъясните, пожалуйста, механизм выезда ребенка за границу – с родителями и без. Какие документы нужно подготовить, чтобы не возникло проблем на границе?
Марина
Как разъяснила начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко, без согласия родителей дети могут выезжать самостоятельно за границу после достижения 16 лет.

До 16 лет выехать за границу ребенок может только в сопровождении одного из родителей или человека, получившего нотариальную согласие обоих родителей.

Если ребенок проживает с одним из родителей и хочет поехать за границу с кем-то другим (дедушкой, бабушкой, классным руководителем), это можно сделать, но только на срок до одного месяца. Нотариального согласия того из родителей, с кем живет ребенок, будет достаточно.

На границе нужно показать:

— нотариальное согласие одного из родителей, что данный человек ен вывезти ребенка за границу;
— справку о том, что ребенок проживает с мамой или папой (ее можно получить в суде или органах опеки);
— документы, подтверждающие цель выезда и срок пребывания за границей. Это может быть справка из медицинского или учебного заведения об участии в конкретном конкурсе, бронирование билетов и тому подобное.

Если место жительства другого родителя известно, он не уклоняется от уплаты алиментов и надлежащим образом выполняет свои обязанности, его (или ее) необходимо проинформировать о временном выезде ребенка за пределы Украины заказным письмом.

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