С какого возраста дети могут выезжать за границу самостоятельно 30 августа 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Разъясните, пожалуйста, механизм выезда ребенка за границу – с родителями и без. Какие документы нужно подготовить, чтобы не возникло проблем на границе?

Марина

Как разъяснила начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко, без согласия родителей дети могут выезжать самостоятельно за границу после достижения 16 лет.



До 16 лет выехать за границу ребенок может только в сопровождении одного из родителей или человека, получившего нотариальную согласие обоих родителей.



Если ребенок проживает с одним из родителей и хочет поехать за границу с кем-то другим (дедушкой, бабушкой, классным руководителем), это можно сделать, но только на срок до одного месяца. Нотариального согласия того из родителей, с кем живет ребенок, будет достаточно.



На границе нужно показать:



— нотариальное согласие одного из родителей, что данный человек ен вывезти ребенка за границу;

— справку о том, что ребенок проживает с мамой или папой (ее можно получить в суде или органах опеки);

— документы, подтверждающие цель выезда и срок пребывания за границей. Это может быть справка из медицинского или учебного заведения об участии в конкретном конкурсе, бронирование билетов и тому подобное.



Если место жительства другого родителя известно, он не уклоняется от уплаты алиментов и надлежащим образом выполняет свои обязанности, его (или ее) необходимо проинформировать о временном выезде ребенка за пределы Украины заказным письмом.