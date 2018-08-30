Харьков

  • 305
    •  / 

За вывоз мусора харьковским «частникам» придется платить еще бельше: решение исполкома

За вывоз мусора харьковским «частникам» придется платить еще бельше: решение исполкома
Исполнительный комитет Харьковского горсовета утвердил новые тарифы для ООО «Харьков Экоресурс», которое занимается вывозом твердых бытовых отходов из частного сектора.
Теперь для населения услуги по вывозу ТБО вырастут с 67,28 грн до 106,33 грн за за 1 м³, по вывозу крупногабаритного мусора – со 115,65 грн до 153,5 грн за за 1 м³, сообщили в горсоветеwww.city.kharkov.ua.

– В предложенных тарифах учтены затраты на операции по перевозке и захоронению бытовых отходов. С момента установления действующих тарифов увеличились составляющие себестоимости услуг: заработная плата, горюче-смазочные материалы и прочее. Например, цены на дизтопливо выросли на 22%, на бензин А-95 – на 15%, горюче-смазочные материалы – на 8-12%. Таким образом, действующие тарифы не возмещают экономически обоснованных затрат по их оказанию. В результате предприятие уже с начала 2018 года получает убытки, – пояснил решение заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

Он также отметил, что замечаний в части порядка формирования тарифов на вышеуказанные услуги у Харьковского территориального отделения Антимонопольного комитета нет.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи