За вывоз мусора харьковским «частникам» придется платить еще бельше: решение исполкома

Теперь для населения услуги по вывозу ТБО вырастут с 67,28 грн до 106,33 грн за за 1 м³, по вывозу крупногабаритного мусора – со 115,65 грн до 153,5 грн за за 1 м³, сообщили в горсоветеwww.city.kharkov.ua
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– В предложенных тарифах учтены затраты на операции по перевозке и захоронению бытовых отходов. С момента установления действующих тарифов увеличились составляющие себестоимости услуг: заработная плата, горюче-смазочные материалы и прочее. Например, цены на дизтопливо выросли на 22%, на бензин А-95 – на 15%, горюче-смазочные материалы – на 8-12%. Таким образом, действующие тарифы не возмещают экономически обоснованных затрат по их оказанию. В результате предприятие уже с начала 2018 года получает убытки, – пояснил решение заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
Он также отметил, что замечаний в части порядка формирования тарифов на вышеуказанные услуги у Харьковского территориального отделения Антимонопольного комитета нет.