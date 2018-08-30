Свитолина VS Мария, Элина VS Татьяна: результаты второго круга US Open

Во втором круге US Open харьковская теннисистка Элина Свитолина встречалась с немкой Татьяной Марией.

Кстати

Дисциплинарному взысканию подверглась 31-я ракетка мира Ализе Корне из Франции за то, что в поединке первого круга US Open против Юханны Ларссон из Швеции переодела майку прямо на корте. Из-за высокой температуры был введен перерыв на 10 минут для охлаждения участниц. После которого Корне вернулась на корт в футболке, надетой задом наперед. Недолго думая, француженка стянула майку с себя и надела правильно. За эту «выходку» спортсменка получила предупреждение от судьи мужского пола: за неспортивное поведение. Корне выразила протест, но судья Кристиан Раск остался непреклонен.



Решение было бурно воспринято публикой, ссылающейся на то, что теннисистам-мужчинам никто не выносит предупреждение за таке же поступки. Они приводили конкретные примеры с главными звездами мирового тенниса, такими как Новак Джокович и Рафаэль Надаль, и называли положение дел в современном теннисе сексизмом.



Согласно действующим правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.

Соперницы не так давно играли между собой – в первом круге Wimbledon, когда неожиданную победу одержала немка.Однако на этот раз Элина Свитолина взяла реванш. На два сета она потратила всего один час и 10 минут. При этом сам матч проходил на жутчайшей жаре – градусник показывал более 40°С.Первый сет начался с того, что теннисистки проиграли свои подачи. Однако если Свитолина отдала лишь одну свою, то Мария – две. В седьмом гейме Свитолина еще раз выиграла подачу соперницы, и в восьмом оформила победу в сете 6:2.Второй сет тоже начался с того, что Свитолина выиграла подачу соперницы. Однако на этот раз украинка не отдала свою. При таком преимуществе в два очка теннисистки дошли до девятого гейма, где с третьей попытки Свитолина таки осуществила матч-пойнт.Итоговый результат: 2:0 (6:2, 6:3)Соперница Элины Свитолиной по третьему кругу уже известна. Украинка сыграет против китаянки Ван Цян. Китайская теннисистка успешно преодолела второй круг, выиграв в двух сетах в матче против румынки Ирины Бегу 6:3, 6:1.