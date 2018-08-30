Спорт

  • 228
    •  / 

Свитолина VS Мария, Элина VS Татьяна: результаты второго круга US Open

Свитолина VS Мария, Элина VS Татьяна: результаты второго круга US Open
Во втором круге US Open харьковская теннисистка Элина Свитолина встречалась с немкой Татьяной Марией.
Соперницы не так давно играли между собой – в первом круге Wimbledon, когда неожиданную победу одержала немка.

Однако на этот раз Элина Свитолина взяла реванш. На два сета она потратила всего один час и 10 минут. При этом сам матч проходил на жутчайшей жаре – градусник показывал более 40°С.

Первый сет начался с того, что теннисистки проиграли свои подачи. Однако если Свитолина отдала лишь одну свою, то Мария – две. В седьмом гейме Свитолина еще раз выиграла подачу соперницы, и в восьмом оформила победу в сете 6:2.

Второй сет тоже начался с того, что Свитолина выиграла подачу соперницы. Однако на этот раз украинка не отдала свою. При таком преимуществе в два очка теннисистки дошли до девятого гейма, где с третьей попытки Свитолина таки осуществила матч-пойнт.

Итоговый результат: 2:0 (6:2, 6:3)

Соперница Элины Свитолиной по третьему кругу уже известна. Украинка сыграет против китаянки Ван Цян. Китайская теннисистка успешно преодолела второй круг, выиграв в двух сетах в матче против румынки Ирины Бегу 6:3, 6:1.
Кстати
Дисциплинарному взысканию подверглась 31-я ракетка мира Ализе Корне из Франции за то, что в поединке первого круга US Open против Юханны Ларссон из Швеции переодела майку прямо на корте. Из-за высокой температуры был введен перерыв на 10 минут для охлаждения участниц. После которого Корне вернулась на корт в футболке, надетой задом наперед. Недолго думая, француженка стянула майку с себя и надела правильно. За эту «выходку» спортсменка получила предупреждение от судьи мужского пола: за неспортивное поведение. Корне выразила протест, но судья Кристиан Раск остался непреклонен.

Решение было бурно воспринято публикой, ссылающейся на то, что теннисистам-мужчинам никто не выносит предупреждение за таке же поступки. Они приводили конкретные примеры с главными звездами мирового тенниса, такими как Новак Джокович и Рафаэль Надаль, и называли положение дел в современном теннисе сексизмом.

Согласно действующим правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи