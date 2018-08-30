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Несчастливый очкун: харьковский футбольный клуб исключили из чемпионата

Несчастливый очкун: харьковский футбольный клуб исключили из чемпионата
Харьковская «Кобра» не будет участвовать в чемпионате Украины по футболу в Первой лиге.
КДК ФФУ исключил «Кобру» из состава участников соревнований первой лиги ПФЛ. Результаты матчей харьковской команды аннулированы, сообщили в ПФЛ. В стартовых трех турах первой лиги «Кобра» потерпела три поражения с общим счетом 1:8. То есть, в принципе, аннулировать-то особо и нечего.

Как уже сообщал «Вечерний Харьков», «Кобра» отказалась от встречи в 4-м туре, где должна была принять «Горняк-Спорт». Перед 5-м туром в ПФЛ пришло письмо, в котором говорится, что ФК «Кобра» не имеет возможности поехать на очередной календарный матч против «Зірки».

«Кобра» до нынешнего сезона выступала в любительском чемпионате Харьковской области, но затем ее собственники договорились о слиянии с «Гелиосом», чье руководство утратило интерес к футболу, однако стало учредителем спортивного клуба «Кобра». Предполагалось, что новый владелец возьмет на себя все затраты, связанные с функционированием клуба.

Мертворожденный (в результате недоразумений между собственниками) клуб ворвался в профессиональный футбол на больших амбициях. Не прошло много времени, чтобы стало окончательно ясно: амбиции оказались «дешевыми понтами».

Вообще, с самого начала у «Кобры» не заладилось. На одном из первых домашних матчей (против ФК «Николаев») харьковчане повесили баннер в «лучших» традициях советского спорта, да еще и с досадной ошибкой. За что футбольная общественность подвергла «Кобру» остракизму и иронии.



В официальном аккаунте на Фейсбуке «Кобра» долгое время была представлена, как «футбльнОй клуб». Да и само название, согласитесь, вызывает не самые приятные ассоциации. «Кобра (Очкун) – традиционное название некоторых ядовитых змей семейства Elapidae», – растолковывает Wikipedia.

Обидно за ребят-футболистов, которых в результате конфликта интересов оставили без работы.

Впрочем, подобные проекты/прожекты уже были. Например, харьковские болельщики, хоть и с трудом, но вероятно вспомнят некий ФК «Харьков», наскоро сколоченный на развалинах ФК «Арсенал» и украденной у Александра Ярославского части ФК «Металлист». Правда, то мертворожденное одоробло (где президентом был одиозный Виталий Данилов) продержалось чуть больше года и даже умудрилось сыграть пару футбольных сезонов...

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