Несчастливый очкун: харьковский футбольный клуб исключили из чемпионата

КДК ФФУ исключил «Кобру» из состава участников соревнований первой лиги ПФЛ. Результаты матчей харьковской команды аннулированы, сообщили в ПФЛ
. В стартовых трех турах первой лиги «Кобра» потерпела три поражения с общим счетом 1:8. То есть, в принципе, аннулировать-то особо и нечего.
Как уже сообщал «Вечерний Харьков»
, «Кобра» отказалась от встречи в 4-м туре, где должна была принять «Горняк-Спорт»
. Перед 5-м туром в ПФЛ пришло письмо
, в котором говорится, что ФК «Кобра» не имеет возможности поехать на очередной календарный матч против «Зірки».
«Кобра» до нынешнего сезона выступала в любительском чемпионате Харьковской области, но затем ее собственники договорились о слиянии с «Гелиосом», чье руководство утратило интерес к футболу, однако стало учредителем спортивного клуба «Кобра». Предполагалось, что новый владелец возьмет на себя все затраты, связанные с функционированием клуба.
Мертворожденный (в результате недоразумений между собственниками) клуб ворвался в профессиональный футбол на больших амбициях
. Не прошло много времени, чтобы стало окончательно ясно: амбиции оказались «дешевыми понтами»
.
Вообще, с самого начала у «Кобры» не заладилось. На одном из первых домашних матчей (против ФК «Николаев») харьковчане повесили баннер в «лучших» традициях советского спорта, да еще и с досадной ошибкой. За что футбольная общественность подвергла «Кобру» остракизму и иронии.
В официальном аккаунте
на Фейсбуке «Кобра» долгое время была представлена, как «футбльнОй клуб». Да и само название, согласитесь, вызывает не самые приятные ассоциации. «Кобра (Очкун) – традиционное название некоторых ядовитых змей семейства Elapidae», – растолковывает Wikipedia
.
Обидно за ребят-футболистов, которых в результате конфликта интересов оставили без работы.
Впрочем, подобные проекты/прожекты уже были. Например, харьковские болельщики, хоть и с трудом, но вероятно вспомнят некий ФК «Харьков», наскоро сколоченный на развалинах ФК «Арсенал» и украденной у Александра Ярославского части ФК «Металлист». Правда, то мертворожденное одоробло (где президентом был одиозный Виталий Данилов) продержалось чуть больше года и даже умудрилось сыграть пару футбольных сезонов...