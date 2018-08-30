Какие штаммы гриппа ожидаются в Украине в новом эпидсезоне 30 августа 2018 г. источник 0 0

В новом эпидсезоне в Украине прогнозируют три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур, Колорадо.

«Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Как отметили в ведомстве, уже перерегистрированы вакцины соответствующего штамового состав против гриппа.



«Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре», - информируют в Минздраве.



В министерстве уверяют, что каждый украинец сможет приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать соответствующее прививки в учреждении здравоохранения. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца.



Согласно статистике Минздрава, ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В то же время, вакцинация против гриппа остается очень низкой.



«За предыдущие три эпидсезона уровень прививок среди общего населения составлял около 0,5 процента. Хотя именно вакцинация является самым надежным методом профилактики заболевания и предупреждения его тяжелых осложнений», - отметил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.



Вакцинация от гриппа также является экономически обоснованной, уверяют в Минздраве. По разным оценкам, затраты для каждого больного, связанные с заболеванием гриппом или ОРВИ, колеблются от 400 до 2700 грн в зависимости от тяжести заболевания. А стоимость одной дозы вакцины, защищающей от гриппа на протяжении всего сезона, составляет около 200 грн.



Обращается внимание, что по данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано семь летальных случаев от гриппа.



«Ни один из пациентов не был привит от гриппа», - констатируют медики.