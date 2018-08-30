Суд Амстердама арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке» по иску «Нафтогаза» 30 августа 2018 г. источник 0 0

Окружной суд Амстердама постановил арестовать принадлежащие российскому "Газпрому" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщается в отчете "Газпрома", также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".



Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.



"Газпром" обжаловал решение суда о контракте на транзит газа и ждет решения апелляции, однако "Нафтогаз" предпринимает меры по взысканию $2,6 млрд с "Газпрома" не дожидаясь рассмотрения жалобы.



BSPC B.V.- совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni по строительству и эксплуатации морского газопровода в Турцию "Голубой поток".



Напомним, "Газпром" приостановил программу заимствований из-за риска заморозки привлеченных средств по искам "Нафтогаза".