Мир

  • 224
    •  / 

Суд Амстердама арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке» по иску «Нафтогаза»

Суд Амстердама арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке» по иску «Нафтогаза»
Окружной суд Амстердама постановил арестовать принадлежащие российскому "Газпрому" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщается в отчете "Газпрома", также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" обжаловал решение суда о контракте на транзит газа и ждет решения апелляции, однако "Нафтогаз" предпринимает меры по взысканию $2,6 млрд с "Газпрома" не дожидаясь рассмотрения жалобы.

BSPC B.V.- совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni по строительству и эксплуатации морского газопровода в Турцию "Голубой поток".

Напомним,  "Газпром" приостановил программу заимствований из-за риска заморозки привлеченных средств по искам "Нафтогаза".

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи