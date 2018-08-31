Общество

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Сколько детей стоят в очереди в детсады Украины

Сколько детей стоят в очереди в детсады Украины
В Украине 46 тысяч детей ждут зачисления в детский сад.
Как пишет УНН со ссылкой на ответ Министерства образования и науки на запрос, самая большая очередь на устройство детей в детсады во Львовской области - 4 200 детей, Ровенской - 3 468 и в Киеве - 3 495 детей. Большое количество учреждений дошкольного образования, особенно в крупных городах Украины, работают со значительной перегрузкой.

В МОН отметили, что одной из причин возникновения очередей в детские сады является недостаточная сеть этих учреждений.

"В 90-х годах, когда в Украине рождаемость значительно упала, многие здания садиков были переданы в аренду, заморожено строительство новых заведений, многие помещения пришли в упадок", - пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных учебных заведениях.

Напомним, по состоянию на 1 сентября 2017 года очередь в детские сады в Украине составляла 52 200 детей.

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