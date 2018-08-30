Погода в Украине: лето продолжается 30 августа 2018 г. источник 0 0

Нынешняя осень будет без особых «сюрпризов», часто по температурным показателям будет напоминать о лете, а по-зимнему суровой станет только, как и положено, - в конце ноября.

В целом погода в сентябре будет мягкой, без резких перепадов температур днем и ночью. Среднесуточная температура будет на уровне +17 градусов: днем – около 23 градусов тепла, ночью примерно 12 градусов выше ноля. По сути, в течение большей части месяца все еще будет лето. Только в завершение сентября солнечная погода сменится более пасмурной и дождливой. Изменения погоды в некоторых регионах может сопровождаться штормовыми явлениями.



«Смена климата, которую мы сейчас переживаем, будет сказываться в любое время года, - говорит завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. - Из-за любого перепада температур - от тепла к холоду и наоборот - обязательно будут образовываться штормовые явления. Особенно это характерно для южного региона. Надо быть готовым к этому, ведь такая климатическая действительность будет сохраняться и в последующие годы».