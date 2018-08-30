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Facebook сделал свою видеоплатформу доступной для пользователей всего мира

Facebook сделал свою видеоплатформу доступной для пользователей всего мира
Видеоплатформа Watch социальной сети Facebook станет доступной пользователям во всем мире.
"Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду, предоставляя людям во всем мире возможность открывать для себя замечательные видео и общаться с друзьями, творцами и другими поклонниками", - приводятся в блоге компании слова главы подразделения видео Фиджи Симо.

Ежемесячно, более 50 млн человек в США смотрят видео на платформе Facebook.

Социальная сеть в августе 2017 года анонсировала создание собственного сервиса для просмотра сериалов и передач. Тогда сообщалось, что на Facebook Watch будет возможно смотреть интернет-шоу, прямые трансляции спортивных соревнований и комментировать их.

Напомним, в декабре 2017 года социальная сеть Facebook и крупнейший в мире холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group объявили о подписании глобального лицензионного соглашения, которое позволит пользователям загружать видео, содержащие музыку из библиотеки Universal, в социальной сети, а также Instagram и Oculus.

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