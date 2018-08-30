Facebook сделал свою видеоплатформу доступной для пользователей всего мира 30 августа 2018 г. источник 0 0

Видеоплатформа Watch социальной сети Facebook станет доступной пользователям во всем мире.

"Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду, предоставляя людям во всем мире возможность открывать для себя замечательные видео и общаться с друзьями, творцами и другими поклонниками", - приводятся в блоге компании слова главы подразделения видео Фиджи Симо.



Ежемесячно, более 50 млн человек в США смотрят видео на платформе Facebook.



Социальная сеть в августе 2017 года анонсировала создание собственного сервиса для просмотра сериалов и передач. Тогда сообщалось, что на Facebook Watch будет возможно смотреть интернет-шоу, прямые трансляции спортивных соревнований и комментировать их.



Напомним, в декабре 2017 года социальная сеть Facebook и крупнейший в мире холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group объявили о подписании глобального лицензионного соглашения, которое позволит пользователям загружать видео, содержащие музыку из библиотеки Universal, в социальной сети, а также Instagram и Oculus.