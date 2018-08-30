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Минрегион запускает «строительную амнистию»

Минрегион запускает «строительную амнистию»
Министерство регионального развития запускает механизм так называемой строительной амнистии для документального оформления частных зданий площадью до 300 кв.м, построенных до 2015 года, но не принятых в эксплуатацию.
"Запускаем механизм "строительной амнистии" для объектов незначительного класса последствий (СС1)! Этого решения ожидают очень многие граждане, каждое пятое обращение в ГАСИ сегодня – по поводу "строительной амнистии". Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов", – сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

По его словам, в первую очередь такая "амнистия" касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, построенные до 2015 года и имеющие площадь не более 300 кв.м. Зубко отметил, что будет продлен срок принятия в эксплуатацию таких зданий.

Министр также заверил, что вводящийся порядок обследования и принятия в эксплуатацию простой и не нуждается в лишних справках.

"Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию", - объяснил вице-премьер-министр.

В то же время Зубко добавил, что орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления.

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