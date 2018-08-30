Минрегион запускает «строительную амнистию» 30 августа 2018 г. источник 0 0

Министерство регионального развития запускает механизм так называемой строительной амнистии для документального оформления частных зданий площадью до 300 кв.м, построенных до 2015 года, но не принятых в эксплуатацию.

"Запускаем механизм "строительной амнистии" для объектов незначительного класса последствий (СС1)! Этого решения ожидают очень многие граждане, каждое пятое обращение в ГАСИ сегодня – по поводу "строительной амнистии". Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов", – сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.



По его словам, в первую очередь такая "амнистия" касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи, построенные до 2015 года и имеющие площадь не более 300 кв.м. Зубко отметил, что будет продлен срок принятия в эксплуатацию таких зданий.



Министр также заверил, что вводящийся порядок обследования и принятия в эксплуатацию простой и не нуждается в лишних справках.



"Главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию", - объяснил вице-премьер-министр.



В то же время Зубко добавил, что орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления.