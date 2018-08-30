Военнослужащие бригады теробороны приняли присягу на верность народу Украины

825 военнослужащих области 29 августа приняли присягу на верность украинскому народу.
– В течение 10 дней под руководством инструкторов и наставников вы будете познавать военную службу. Мы уверены, что своей службой вы сделаете достойный вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства, – обратился к собравшимся военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.
Напомним, учебные сборы начались 28 августа
и продлятся до 6 сентября 2018 года. К организации призыва были привлечены 34 военкомата города Харьков и Харьковской области.
Военнообязанные, которые успешно пройдут эти учебные сборы, будут закреплены за бригадой территориальной обороны Харьковской области как резервисты и в дальнейшем уже не будут привлекаться для прохождения сборов в других воинских частях, расположенных по всей Украине.