Экономика

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ОСМД и ЖСК Харьковщины получили компенсации по «теплым» кредитам

ОСМД и ЖСК Харьковщины получили компенсации по «теплым» кредитам
В августе очередные компенсации получили четыре объединения совладельцев многоквартирных домов – в Валках, Изюме и Чугуеве – на общую сумму более 204 тысяч грн.
За счет кредитных средств в домах оборудованы индивидуальные тепловые пункты с установкой узлов учета горячей и холодной воды и тепловой энергии. Также в домах установлены энергосберегающие окна и двери в местах общего пользования – подъездах, подвалах, технических помещениях, чердаках.

– Это позволит жителям указанных многоэтажек сделать свои дома более энергоэффективными, комфортными и не переплачивать за коммунальные услуги, – отметил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.

По его данным, в целом с начала года по региональной программе «теплых» кредитов компенсация из областного бюджета выплачена 28 ОСМД и ЖСК Харьковщины на общую сумму около 1,2 млн грн.

Напомним, по областной программе «теплых» кредитов осуществляется возмещение в размере 20% от суммы кредита, привлеченного ОСМД и ЖСК на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов. Общий объем финансирования, предусмотренный для реализации указанной программы в областном бюджете на 2018 год, составляет 1,3 млн грн.

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